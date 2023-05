El periodista de la COPE que va fingir un càncer continua aferrat a la mentida: «Em queden mesos de vida»

Com l'han descobert?

El periodista de laa qui els seus companysper treure-hi rendiment econòmic surt de les cavernes on s'havia endinsat des que va esclatar la polèmica i torna a la càrrega. En-més conegut com a Willy- ha concedit una entrevista al diari El cierre digital, en la qual ha compartit quepels membres de l'equip del programa Tiempo de juego on treballava, ja que continua defensant que pateix un càncer terminal i queDe fet, la defensa del Willy ha estat tan aferrissada que ha arribat a amenaçar Manolo Lama i Paco González d'emprendre accions legal contra ells. El periodista de la COPE hauria estafat gairebé mig milió d'euros a la cadena, fent creure als companys que tenia metàstasi i que havia de tractar-se amb un procediment molt costós.I és que l'equip de Tiempo de Juego es va bolcar amb ell quan els hi va comunicar la que sembla una falsa notícia. Li van arribar a ingressar 16.000 euros setmanals.En Guillermo va proporcionar a la COPE el nom del centre mèdic on presumptament el tractament: la Clínica de Navarra. Els seus companys, que sospitaven que hi havia gat amagat en la història,El periodista els deia que el tractament funcionava bé, però cada cop necessitava medicines més cares. El seu equip, malgrat tot, continuava donant-li diners.Dies després de saber-se l'escàndol, en Paco González va dedicar al tema uns breus minuts en antena. "Amb la complicitat que sentim amb els oients i el compromís de sinceritat que un té quan es col·loca davant d'un micròfon, ens agradaria poder aclarir alguna cosa, però és que no podem. No podem dir molt perquè és una qüestió d'àmbit privat, personal i molt íntim", es lamentava, però afegia tot seguit: "Només podem dir un parell de coses que semblen contradictòries:Ens sap greu tot el soroll que s'està formant i aquesta no era la nostra intenció. I ho tornaríem a fer perquè qualsevol ajuda que es fa del cor, està ben feta", concloïa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola