Una la piscina d'un xalet a La Nucia (), segons han confirmat des del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). El succés s'ha produït aquest divendres, al voltant de les 10:00 del matí, quan el CICU ha rebut l'avís que havien tret de l'aigua una criatura inconscient a la piscina d'una casa de la localitat del País Valencià.Fins allà, el CICU ha mobilitzat l'amb base a la província, una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) i un equip mèdic d'Atenció Primària. Els professionals aeris dels Serveis d'Atenció Mèdica d'Urgències (SAMU) han fet al nadó laavançada i altres maniobres de recuperació, però no han tingut èxit i, per desgràcia, la criatura ha acabat morint.A hores d'ara, la Guàrdia Civil està investigant l'ocorregut com un, ja que tot apunta a un "descuit". Segons aquesta hipòtesi, de molt de pes, el petit hauria arribat ell sol fins a la piscina, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'institut armat. Quan s'ha produït el succés, la mare i els tres germans del nadó eren dins de l'habitatge.

