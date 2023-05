Suècia guanya el festival d’Eurovisió

Les apostes no s'equivocaven ies converteix en la nova guanyadora del festival de música més important d'Europa. La cantantambs'ha endut a casa elde la 68a edicióEn total, el país nòrdic ha rebut 583 puntsDe fet, Loreen ha fet història, convertint-se amb la segona cantant en guanyar dues vegades certamen. La primera vegada va ser l'any 2012 i ho va fer amb Euphoria.Per la seva banda, la cantant Blanca Paloma, que ha representatamb el hit EaEa no ha pogut revalidar els bons resultats després de l'èxit de Chanel l'any passat, que va quedar tercera. Ha rebut 95 vots per part dels jurats internacionals i només cinc punts més dels espectadors, quedant-se en la 17a posició.Enguany el festival s'ha celebrat aperò el Regne Unit ha estat el segon país menys votat amb 24 punts. Alemanya ha quedat última amb 18 punts. En canvi,ha rebut 243 punts i s'ha situat en la sisena posició.El segon lloc ha estat peramb 526 punts. A més a més, la del 2023 ha estat la primera en la qual s'ha pogutdes de qualsevol punt del món, a través de la pàgina web. Un vot que ha estat decisiu fins al final.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola