La candidatura fantasma del PSC a Breda

El PSC presenta una llista fantasma a Breda. La falta de respecte és tan grossa que ni es molesten a canviar el hashtag de Cassà de la Selva. pic.twitter.com/nq7C6u2cHG — Andreu Pujol (@Apujolmas) May 12, 2023

Durant aquest inici de campanya han aparegut a(La Selva) diversos cartells plens d'errors de laal municipi.Uns pamflets on es pot veure la fotografia del ministre de Cultura i Esports,al centre, on s'anunciava l'acte de presentació de la candidatura encapçalada per la desconeguda Isabel María Martínez Pérez.Suposadament, l'acte estava programat per aquest passat divendres 12 de maig a la plaça Salvador Riera del municipi, però no es té constància que s'hagi dut a terme.A més a més, a la part inferior del cartell hi ha el hashtagl'emblema de la campanya pel municipi de Cassà de la Selva., actual regidor de cultura de Breda i número tres a la llista d'ERC ha qualificat l'acció de "falta de respecte" per als vilatans. "La falta de respecte és tan grossa que ni es molesten a canviar el hashtag de Cassà de la Selva", ha dit Pujol a través de Twitter.

