Collboni promet un xec de 1.500 euros perquè els joves que s'emancipin es comprin els mobles

L'alcaldable del PSC,, ha promès unper a mobles per als joves que s'emancipin a Barcelona amb menys de 30 anys. "Marxar de casa no vol dir marxar de Barcelona", ha dit. Amb aquest xec de 1.500 euros es vol "dinamitzar" també el comerç local de la ciutat, perquè estarà limitat al "petit comerç". Collboni ha situat les polítiques d'habitatge com a "prioritat absoluta" del seu govern. Així, s'ha compromès a "aturar la sagnia" de joves que han de marxar de la ciutat perquè no poden pagar-se un lloguer i ha reivindicat les polítiques socials del govern espanyol de Pedro Sánchez.En un acte amb les joventuts socialistes aquest vespre, que ha comptat amb el ministre d'Exterior,, Collboni ha ressaltat el suport que el govern espanyol dona a la seva candidatura. L'alcaldable ha reinvidicat la llei d'habitatge espanyola i el topall als lloguers, i ha assegurat que els socialistes "defensen els drets dels joves". Per això, ha lamentat que els menors de 35 anys, malgrat tenir feina estable i sous normals, hagin de marxar de Barcelona, cosa que provoca un envelliment progressiu de la ciutat.Per la seva banda, el ministre Albares ha instat els joves a involucrar-se en el projecte europeu, especialment ara que Espanya tindrà la presidència de la UE, i ha assegurat que a Brussel·les hi ha l'esperança que Collboni guanyi les eleccions. "Hi ha dos models enfrontats, el que mira al futur amb els valors de la UE, aquest és el model de Sánchez i Collboni; l'altre model mira cap al passat, no creu en la tolerància ni en la democràcia", ha dit el ministre. Davant d'això, ha assegurat que el govern espanyol manté un lideratge per garantir la "unitat i la solidaritat".Albares ha reivindicat la resposta espanyola de la crisi de la Covid i de la guerra a Ucraïna. "Estem sortint junts de la crisi, amb solidaritat i sense deixar ningú enrere, menys encara als joves", ha afirmat. El ministre ha situat els joves "al centre" del projecte europeu i els ha demanat "involucrar-s'hi". "La veu dels joves s'ha d'escoltar amb força durant la presidència d'Espanya de la UE", ha indicat. Albares ha ressaltat l'escut social cret pel govern espanyol, que beneficia especialment els joves. En aquest sentit, ha ressaltat la llei d'habitatge, les beques per a formació o la promoció de l'Interrail.El ministre ha definit Barcelona com la "capital del Mediterrani" i l'ha posat com a exemple de "diversitat i obertura". "Tot el món se sent una mica barceloní", ha indicat. Albares ha assegurat que Barcelona "té molt a veure amb l'exterior" perquè té una forma de viure i d'entendre la societat "que representa el millor dels valors europeus". "Això és el que encarna Jaume Collboni", ha assegurat.

