Maragall reivindica que cap progressista pot votar Colau mentre no es tanqui el CIE

El 20 de juny del 2015, 7 dies després quefos investida alcaldessa de Barcelona, uneses concentraven davant delde la Zona Franca per demanar el seu tancament. Entre els manifestants, hi era la líder de Barcelona en Comú, situant per primera vegada l'Ajuntament al costat d'aquesta petició. Però vuit anys després el CIE continua obert. I la presència dels comuns al govern de coalició de, no ha canviat aquesta realitat. Per ERC, aquesta és una situació insostenible, i així ho ha denunciat el candidat a Barcelona,, en un acte per reivindicar els drets de la ciutadania i la inclusió. "Colau i el govern dels comuns continuen mirant cap a una altra banda mentre segueixen sense tancar el CIE. Ningú que es digui progressista a Barcelona hauria de votar Colau mentre no es tanqui", ha proclamat.Els republicans s'han concentrat a Gràcia en un acte que ha aplegat diversos col·lectius de persones migrades. I des d'aquest indret, l'alcaldable de Barcelona ha proclamat que es comprometran a tancar el CIE, fent servir també la seva "influència a", en referència a la representació que els republicans tenen al Congrés. També ha promès una Barcelona que sigui una "" i una "fàbrica de ciutadania". Ha reivindicat també una ciutat "diversa", i ha carregat contra aquells que, interessadament, intenten vendre una falsa idea del vincle entre la diversitat i la pobresa, la desigualtat o la inseguretat.Els retrets no només han estat cap a Colau. Maragall ha acusat Pde considerar el dret a la ciutadania com un element de "compravenda" al qual hi poden accedir els "rics, blanquejadors de diners, i les màfies organitzades". També ha carregat contra un anunci d'última hora: l'oferiment de Pedro Sánchez a Biden per acollir refugiats de llatinoamericà oferint-los un contracte de treball . "Sánchez ha signat un acord per importar els llatinoamericans que no volen a Estats Units per treballar", ha criticat. Així mateix, el republicà ha defensat que aquestes persones, si venen, hauria de ser per pròpia voluntat. Però ha titllat la proposta de Sánchez d'"incompatible" mentre s'exerceix el rebuig directe a milers de persones a qui lacontinua condemnant a la irregularitat.Per últim, el president del partit,, ha tret pit sobre la voluntat d'ERC d'incorporar a les seves llistes el màxim de col·lectius i espais polítics, ideològics i socials per tal de ser al màxim com la societat a la qual es volen semblar: "Garant de drets i oportunitats". "Intentem incloure en la nostra representació pública la diversitat", ha tancat. Aquesta idea, la reforçat la diputada d'ERC al Congrés Maria Dantas, que ha detallat que en aquestes llistes els republicans incorporen més de 300 persones "d'origen divers". La pluja, intensa en alguns moments de l'acte, no ha impedit quede persones escoltessin les propostes els republicans en l'àmbit dels drets de la ciutadania: "Acabarem amb la llei Mordassa i amb les polítiques assassines", han clamat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola