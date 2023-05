​El truc de Carme Ruscalleda per conservar la fruita vermella

Amb laarriben múltiples. Aquest és el cas de les, és a dir, les mores, els nabius, les groselles o les prunes, entre altres, uns fruits amb componentsi amb un, complements ideals per amanides o iogurts, i fins i tot, com a snack. Sovint, però, quan anem al mercat en comprem més quantitat del compte i de seguida es fa malbé. Si també et passa, la prestigiosa xefté la solució.La cuinera recomana-ho farem just abans de menjar-la- i la posarem a la nevera en unamb paper de cuina "perquè hi doni un equilibri d'humitat". També podem congelar-ho: si no tenim previsió de consumir les fruites vermelles en pocs dies, el millor truc de conserva ésD'altra banda, Ruscalleda explica que, amb les fruites vermelles, podem fer-hi, des d'un culis, passant per una vinagreta o, fins i tot, un gelat.

