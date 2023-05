Que guais els de la CUP! Com ho peten sempre amb els seus vídeos i idees brillants i tal….

pic.twitter.com/fYj533zlEb — Ferran Falcó (@ferranfalco) May 13, 2023

Bona part de les eleccions municipals del 28 de maig es juga a les, i les diferents formacions polítiques que presenten llistes arreu del territori ho saben. Una batalla digital que iniciava, oficialment, la mitjanit de dijous a divendres amb el tret de sortida de la campanya electoral i que deixa publicacions pel record.Aquest és el cas del, un espot que resumeix, amb humor, els pilars fonamentals de la candidatura cupaire. Es tracta d'un clip protagonitzat per l'actoren el paper d'un alcalde que vol convèncer els veïns del poble per construir un camp de golf amb la complicitat de l'humorista, que hi fa d'empresari.Un vídeo que,, ha aconseguita Twitter i que s'ha inspirat en un espot del 2019 delel Partit Laborista del Regne Unit, la principal formació d'esquerres del país.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola