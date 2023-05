Anna Grau s'encomana a una missa rociera de Nou Barris

Ciutadans sap que ho té molt difícil per sobreviure políticament aquesti mantenir-se dins del consistori barceloní. En les anteriors eleccions municipals del 2019, va ser a(on va guanyar amb el 24% dels vots) i a(amb un 13%) on el partit, coaligat amb la Barcelona pel Canvi de, va obtenir un millor resultat. Aquesta tarda Anna Grau ha fet campanya de carrer per l'eix comercial de Via Júlia, al cor del barri.S'hi celebrava la festivitat de les, d'arrel andalusa i amb seguiment a Nou Barris i s'ha pogut veure la candidata taronja entrant al recinte on en aquell moment se celebrava una. Abans, diversos veïns s'han acostat a Grau per saludar-la. Dues dones semblaven molt convençudes: "Quitadla del mundo a Colau!", ha dit una d'elles. "És más mala...".A la, no han faltat algunes persones que han demanat de fer-se fotos amb la candidata ("que guapa que és!"), que mostra taules per al tracte a curta distància. Alguns vianants s'aturaven a la carpa lleument mullada de pluja que Ciutadans ha instal·lat a la plaça de Francesc Layret. I és que la nomenclatura sol fer estranys companys de viatge.Un dels veïns ha mostrat simpatia pel partit, però també ha deixat anar la seva crítica personal, assegurant ques'havia equivocat no presentant unaal Parlament de Catalunya. L'home tenia memòria i ha recordat com Felipe González ho va fer contra Suárez en l'inici de la Transició: "Va perdre però va poder exposar el seu programa". Pel que es veu, el desistiment d'Arrimadas després d'haver quedat al davant de la primera força al Parlament pesa com una llosa per molts exvotants del partit.Entre els qui semblaven més convençuts hi havia un jove de nacionalitat colombiana-espanyola que tenia molt clar quin era l'objectiu a abatre: "i no s'ha de permetre. Vol que Catalunya i el País Basc siguin nacions i d'aquesta manera trencarà Espanya. Està governant amb guerrillers". I l'ha definit com un. Una de les coses que més l'ha ofès és que hagi rebut amb tots els honors a Gustavo Petro.La candidata escoltava tots els qui se li acostaven. Alguns, persones grans amb moltes ganes d'explicar les seves vivències a algú, com sol passar en situacions així. Una de les coses que ha de fer un candidat és escoltar. Entre conversa i conversa, Grau explicava que dels dos barris d'on Ciutadans espera passar més el rasclet, Nou Barris ho troba més assequible pel seu tarannà. Les urnes diran si la invocació a la Verge rociera dona fruits.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola