Alerta per vessament d'oli de palma que podria arribar al Besòs

La riera Seca, ara, a la Llagosta. Això no sembla normal, oi? pic.twitter.com/4lrjJJ1e9w — Pedro Damián 🚵‍♂️ (@1PedroDamian) May 13, 2023

Unha aixecat les alertes al Vallès. Es traca d'un vessament de lípids que prové d'una planta desituada a(Vallès Occidental).A hores d'ara, voluntaris d'ADF, Mossos d'Esquadra i membres de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) treballen d'i a contrarellotge al municipi veí de la Llagosta (Vallès Oriental) per evitar que el vessament arribi alEl Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers avalua l'estabilitat d'una sitja que hauria col·lapsat. Hi treballen amb tres dotacions. L'avís s'ha rebut a les 11.13 h d'aquest dissabte i com a conseqüència hi ha hagut unen una riera.

