Busquen un futbolista desaparegut en un riu de Galícia

Un ampli dispositiu centralitzat en un pont sobre elque uneix els municipis d'Arnoia i Ribadavia (Ourense, Galícia) intenta trobar. L'esportista de 32 anys va ser vist per última vegada a primera hora del matí del dijous en un bar d'Arnoia, localitat on residia i en la qual militava a les files de l'Atlètic Arnoia, club de la categoria Regional Preferent.L'operatiu està centrat en el pont sobre el riu Avia on la tarda del dijous es va localitzar el mòbil del futbolista, segons han confirmat fonts del dispositiu que coordina la Guàrdia Civil i en el qual també participen membres del GES.Entre les hipòtesis, de moment la que té més força -segons fonts policials pròximes al cas- és un possible suïcidi , atès que el desaparegut va enviar una sèrie de missatges al mòbil de diversos dels seus afins que tenien un to de comiat.Nascut a Guinea Equatorial, Mitogo es va formar a les categories inferiors del Club Esportiu La Morenica i Societat Esportiva Ponferradina i va exercir bona part de la seva carrera en equips gallecs com O Barco, SD Compostela, o As Somozaso Arenteiro.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola