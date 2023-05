Desconcert entre els arqueòlegs per la troballa a les Canàries d'esquelets lligats a l'interior d'una cova

entre elsde l'illa dedesprés de trobar elsen una cova al costat d'un penya-segat, al(Galdar). Elrau en l'enterrament dels cossos, que segons els experts, denota, tal com explica Verònica Alberto, la responsable de l'excavació.Així és com els arqueòlegs van trobar els esquelets, unes restes que podrien ser anteriors a la conquesta espanyola, al, de l'arxipèlag.Alberto destaca que els cossos van ser col·locats a la superfície rocosa, alguns fins i tot, i els van. De moment, no s'hi ha trobat objectes que puguin ajudar a lai els científics estan esperant els resultats de les proves ambper posicionar-se.Al lloc de l'enterrament, a mig penya-segat, només s'hi ha trobat homes, un fet que fa pensar que no és unahabitual. Sigui com sigui, el misteri que envolta aquesta troballa fa anar de corcoll als experts.

