Els espectadors decideixen la primera semifinalista d'«Eufòria»

🎤#TV3 lidera el divendres amb la quarta gala d'#EufòriaTV3 més seguida de la temporada i una audiència digital de rècord



⭐La novena setmana, ha anotat un 19,8% de quota de pantalla i una audiència acumulada de 769.000 espectadors



▶️ https://t.co/Cz5WovgghB pic.twitter.com/0i8QKy84H5 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) May 13, 2023

La Sofia, primera semifinalista d'Eufòria

Doble concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi

La gala número nou del Talent Show deixava, per primer cop a la història, a les mans delseldel concurs, i és que el públic ha estat l'encarregat de valorar les actuacions delsdecidint-ne elqui anava a lai el. El jurat –format per Elena Gadel, Llildami i Carol Rovira- ha tingut una treva i només ha pogut adreçar paraules d'admiració i ànims als artistes.Una gala molt disputada i, també, amb convidat especial al plató: el temutque ha introduït novetats per capgirar ladel programa. Les instruccions eren clares: el concursant favorit del públic també gaudirà d'i passa directament a lad'Eufòria.La primera actuació de la nit ha anat a càrrec d'en, qui tenia un gran repte al davant. Aquesta setmana ha hagut de preparar una de les cançons més brillants de la història de la música, el Bad de Michael Jackson, amb unavampiressa i unaque no ha deixat indiferent a ningú.Li agafava el relleu a l'escenari laamb Una cançó, de Julen. La de Terrassa s'ha posat el públic del plató a la butxacadeixant a tothom bocabadat, i de fet, així ho destacava el jurat, que ha vist una Carla "alliberada" i cada vegadaDesprés de la brillant, i xocant, interpretació d'És superfort! de Josmar de la passada gala, latorna a trepitjar fort l'escenari, aquesta vegada, amb Let's get loud, de Jennifer Lopez. Determinació i confiança defineixen a la concursant barcelonina, que ha defensat el tema amb una coreografia fora del normal i amb un poder escènic d'A l'li ha tocat un caramel enverinat que ha defensat amb una veu sempre a lloc, actitud i, per descomptat, remenant fort. I és que la de Constantí ha defensat Remena, nena de Guillermina Motta aconseguint que, fins i tot el jurat, s'aixequés a moure els malucs.L'no falla mai, sempre a lloc, amb convicció. Amb una veu irresistible la de Palma ha cantat Don't call me up de Mabel, amb una posada en escena d'infant l'actitud de la concursant fa vibrar als espectadors dia rere dia. Per la seva banda, la, la concursant que va repescar el Talent Show fa unes setmanes, defensava Desátame, de Mónica Naranjo. La de l'Hospitalet de Llobregat demostra que la seva veu és potent i polifacètica, i que la seva actitud omple de llum l'escenari.Després de la brillant actuació de la setmana passada, que li va valdre el títol de favorita per part del jurat d'Eufòria, latornava a trepitjar l'escenari amb força. Aquest divendres amb Xuculatina, de Figa Flawas. Un repte que la concursant de Granollers entomava amb força, i com sempre, que ha superat amb nota.Sempre amb un somriure. Així és com en, gala rere gala, es guanya els espectadors. Però no s'acaba aquí perquè el d'Araós sempre sorprèn i és capaç de posar-se a la pell d'artistes de primer nivell causant sensacions positives. Aquesta setmana ha cantat It's not unusual, de Tom Jones, un clàssic que ha defensat sobre l'escenari embadalint el públic.Elencara la recta final d'aquesta edició i ja en coneixem laEscollia pels espectadors, la concursant de Barcelona gaudirà d'immunitat i podrà continuar demostrant la versatilitat que la caracteritza.Qui segur que ja no serà a la fase final del programa és en. El de Sabadell ha estat el concursant amben aquest novè programa, encara que fins a l'últim moment les tornes estaven extremadament renyides amb la Carla, que finalment s'ha salvat en el recompte de vots.Una gala plena de sorpreses i en la que també s'anunciava. Enguany, però, seran dos concerts programats pel mateix dia, el, en horari de migdia i de tarda.

