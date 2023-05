Aragonès reivindica el govern «útil» d'ERC per frenar l'intent de «ressuscitar Convergència» a Barcelona

Ernest Maragall, amb Pere Aragonès, Laura Vilagrà i Elisenda Alamany, als jardins Duran i Reynals, abans del míting a l'Eixample



"Nosaltres no amaguem les sigles"

té un doble circuit electoral a l': la batalla dei la de les ciutats que hi fan de frontera, on manté una pugna intensa amb el. Aquests dos objectius s'han evidenciat aquest dissabte. Mentrese centraven en el missatge de la capital a l'Eixample -un districte marcat per la dificultat en l'accés a l'habitatge i canvis en la mobilitat-, Oriol Junqueras i Gabriel Rufián han entomat la pugna pel vot metropolità amb a l'Hospitalet . En l'acte als jardins Duran i Reynals, al costat de l'Hospital Clínic, Aragonès ha reivindicat el govern "" d'ERC per frenar l'intent de "" a Barcelona, en un missatge per contraposar el projecte republicà al que encapçala Xavier Trias , punta de llança de l'oferta municipalista de Junts.El president de la Generalitat, que ha subratllat l'"" d'ERC per posar en sintonia el Govern del país i l'Ajuntament de la capital, ha definit la proposta de Trias com un "". En les invectives a l'alcaldable del'ha acompanyat el candidat republicà, que ha afirmat que Trias "" el consistori al "", en referència a(PSC). Maragall ha reblat que el pacte amb els socialistes és per a Junts la seva "'". "I l'única força que està en condicions de rebel·lar-se contra això és ERC", ha sentenciat Maragall.En el míting de l'-el candidat republicà a l'alcaldia ha criticat la gestió que n'està fent, per haver convertit el districte en un "",- Aragonès ha centrat l'atenció en l'i la. De la primera carpeta, n'ha subratllat les inversions del Govern per crear habitatge social protegit i expropiar pisos buits de grans tenidors , una proposta verbalitzada per la Generalitat en els últims dies. "", ha dit també en relació a la nova llei espanyola d'habitatge votada per ERC.I en l'apartat de la mobilitat, el president de la Generalitat s'ha centrat enper carregar contra el, a qui ha definit com el "". "Ser útils a la gent vol dir que els trens funcionin, i no funcionen. Bé, si que funcionen els de la Generalitat", ha expressat. També hi ha hagut dards per a Colau, de qui Aragonès ha comentat que "" de forma permanent. "Volem un govern de Barcelona que no sigui ni sucursal de Madrid ni sucursal dels mercats", ha raonat per completar els retrets als rivals electorals, del PSC fins a comuns i Junts.Tant la consellera de la Presidència,, com la número 2 d'ERC a Barcelona,, també han aprofitat el míting de l'Eixample per carregar contra la figura de Trias. ". Nosaltres no amaguem les sigles", ha dit la consellera, que ha apuntat les possibilitats que obriria un escenari d'"aliances" amb ERC al govern del país i la capital.Al seu torn, Alamany ha dit que en l'etapa de Trias com a alcalde, Convergència va "". "La solució per a Barcelona no és vendre-la al millor postor", ha insistit, després de lamentar que Colau "" de gestionar la ciutat. "Ha acabat parlant només als seus, fent que Barcelona sigui cada cop més petita", ha sentenciat. En aquestes municipals, ERC juga diferents partides: a la capital, a l'àrea metropolitana i al conjunt del país. I el que passi a Barcelona servirà deper analitzar el seu moment polític.

