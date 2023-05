Patxi López felicita el PSC per la «convivència» a Catalunya: «La societat viu molt més tranquil·la»

600.000 euros per rehabilitar 20.000 habitatges

"O enceneu l'aire condicionat o algú caurà rodó", deia una senyora, visiblement acalorada, poc abans de les dotze del migdia. El centenar de persones que han assistit aquest dissabte a l'acte de campanya del PSC han passat calor. L'aire condicionat de l'Espai Municipal Alchemika, al barri del Camp de l'Arpa, estava espatllat, i els organitzadors amb prou feines han pogut obrir una finestra perquè passés una mica d'aire en una sala repleta de gent que volia escoltar el candidat, el líder del PSC,, i el portaveu del PSOE al Congrés,. Entre el públic, molts ventalls, i també, el responsable de Seguretat a Barcelona,, i l'exalcalde, que fins ara no s'ha perdut cap dels principals actes de Collboni en el camí cap al 28-M. "No m'allargaré perquè aquí fa una calor... És la calor socialista!", ha dit Patxi López davant d'unes 300 persones, segons dades de l'organització.López ha centrat el seu discurs a reivindicar els governs socialistes de, i també l'obra de govern de, a qui ha atribuït l'èxit d'haver aconseguit posar fi al procés independentista. "Gràcies als socialistes, la societat catalana viu molt més tranquil·la, perquè en lloc d'enfrontament, busquem entesa", ha afirmat López. Abans, ha dit, "tot era agressivitat, batussa i enfrontament". Ara, hi ha "convivència", gràcies al PSC i al govern espanyol, que han fet "política". "El govern socialista ha utilitzat la política per construir la convivència", ha assegurat. Exemple d'aquesta tranquil·litat que es respira a Barcelona és, segons López, que s'hagi trobat "un independentista" que li hagi traslladat la seva satisfacció pel que està fent el PSOE a l'Estat.El dirigent socialista ha felicitat, en aquest sentit, al PSC.; els enfrontaments no es curen, en tan poc temps, i ho heu fet amb política", ha ressaltat López. Al seu torn, Salvador Illa li ha agafat el guant, i ha destacat els aprenentatges que els socialistes catalans han tingut per part dels socialistes bascos. "Heu estat font d'inspiració, per aprendre a no rendir-nos mai com heu fet vosaltres en altres temps foscos", ha afirmat el primer secretari socialista. Illa, que té una presència molt destacada en la campanya de Collboni, ha demanat fugir de "plantejaments impossibles que generen frustració" i ha ressaltat la bona feina del govern espanyol en política exterior i ha reivindicat la figura de, "el català i espanyol més important en política internacional".López, Illa i Collboni han tret pit de les polítiques socials i les polítiques en favor de la "justícia social" davant del "bla, bla, bla" d'altres candidats, en referència a. En aquesta línia, Illa ha demanat coa Barcelona per poder fer fora Colau de l'Ajuntament després de vuit anys. Les enquestes els situen frec a frec, per això els socialistes volen interpel·lar als votants "progressistes" però també als "moderats", i fins i tot aquells que no els han votat mai però que volen "un canvi progressista", que no passi per un retorn al passat que, sostenen, encarna la candidatura de Xavier Trias, que consideren que podria facilitar un repunt de les aspiracions independentistes.El candidat del PSC, Jaume Collboni, ha presentat un pla de rehabilitació de barris dotat amb, amb l'objectiu de rehabilitarperquè els veïns hi visquin millor. En concret,seran objecte prioritari d'aquesta rehabilitació urbana, per millorar-ne l'eficiència energètica, la façana o per instal·lar-hi ascensors. "La transformació urbana més revolucionària que hi ha és fer ascensors, perquè canvia la vida del barri sencer", ha afirmat Collboni. Per a aquesta proposta, l'alcaldable socialista ha demanat la "implicació financera" de la Generalitat. Fent referència a l'exalcalde Hereu, ha assegurat que "unirà el tramvia" per la Diagonal, malgrat que fa uns dies va refredar aquesta opció, i ha ressaltat la "responsabilitat" que ha tingut el PSC en el govern de Colau, que, segons ell, ha permès mantenir el Mobile, les inversions de Seat o els plantejaments urbanístics de creixement amb barris al 22@ Nord, la Marina del Port o La Sagrera.

