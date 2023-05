Cayetana Alvarez de Toledo anuncia que té càncer de pit

L'ara diputada per Barcelona del PP al Congrésha anunciat aquest dissabte al matí en una publicació a les seves xarxes socials que. Més concretament, ha explicat que se'n va adonar quan fa dos mesos en una mamografia rutinària li van detectar "indicis de càncer" en una mama.Alvarez de Toledo també ha precisat que aquest divendres ja li van fer una tumorectomia, i no ha volgut deixar passar l'ocasió de donar les gràcies als "excel·lents" equips mèdics de, on ha estat atesa. En especial, ha volgut agrair la feina de les doctores Ruiz Jiménez, Osorio, Benítez i Pérez de la Fuente amb el seu cas. Finalment, ha llençat un "emfàtic recordatori" a totes les dones en edat de risc:

