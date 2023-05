«La culpa és... dels ocupes!»: la trolejada de la CUP a Junts

🤨 La culpa és dels okupes, @jorditurull?



🟡 És precisament l'accés a l'habitatge el problema i els mafiosos que especulen amb drets bàsics. Gent sense casa i cases sense gent. No s'entén! pic.twitter.com/j1I0QnfQj5 — CUP Països Catalans (@cupnacional) May 12, 2023

Defensa del "dret a l'ocupació"

Lava presentar divendres el vídeo de la, on apareix un alcalde () que mira de convèncer un grup de veïns del poble de la importància de fer un camp de golf, encara que això impliqui no poder destinar diners a altres necessitats del municipi. A l'espot hi apareix l'humorista, que fa d'empresari, i ha tingut una bona acollida a les xarxes socials, amb més d'un milió de visualitzacions a Twitter en 24 hores.Quan encara coeja la polèmica provocada pels partits de la dreta i l'empresa Desokupa sobre l'ocupació de dos edificis com, partits como els'han posicionat amb fermesa sobre aquest fenomen, i la CUP no ha deixat passar l'oportunitat de fer-ne broma. També a través de Twitter, els cupaires han editat la resposta del secretari general de Junts,, amb talls del seu vídeo de campanya. Quan Turull dubta, apareix l'empresari Díaz a donar-li un cop de mà: "Els ocupes, els ocupes...!" Des de Junts, s'han compromès a tenir alcaldes "inflexibles" amb les ocupacions il·legals. El PSC ha promès "tolerància zero" davant d'aquest fenòmen.Altres territorials de la CUP, com la candidatura a la, també s'hi han sumat. En aquest cas, per trolejar, vicealcalde i diputat de Junts al Parlament, que ha denunciat que la llei és "massa tova" per actuar contra "les màfies" que generen el problema de les ocupacions. En el missatge de Fàbrega apareix també l'exconselleraAl programa electoral, la CUP defensa el dret a l'ocupació. En una entrevista amb Nació , la candidata a Barcelona,, sosté que el dret a la propietat privada no pot estar mai per davant del dret a tenir un sostre. "Mentre hi hagi una família que no té sostre i hi hagi cases buides, ocupar, encara que sigui en precari, és la solució a què es pot acollir una família en un moment d'urgència", argumenta. Tot plegat, arran de la protesta "fake" i minoritària de fa uns dies a la Bonanova, incitada per partits com Ciutadans, Valents o el PP, en col·laobració amb l'empresa Desokupa, amb vincles amb l'extrema dreta.

