Una nova incidència a Rodalies deixa retards de més de 30 minuts a l'R3

Restablerta la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà. https://t.co/r8J4l8hcww — R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) May 13, 2023

La manca de tensió elèctrica a la línia ferroviària ha obligat aentre(Cerdanya) i(Ripollès) aquest dissabte al matí durant pràcticament una hora, segons ha informat Adif. Això ha afectat la líniade Catalunya i ha fet que Protecció Civil posés en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).Segons Renfe, que opera el servei, s'ha habilitat un servei deper carretera que ara ja no farà falta, ja que segons la mateixa línia de Rodalies la circulació ja ha estat restablerta. No obstant això, els retards, que ja sumen més de 30 minuts en la totalitat de l'R3, encara es mantindran durant una estona.

