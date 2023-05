Crema una indústria càrnia a la Zona Franca de Barcelona

🔴 Treballem en l'extinció d'un incendi a una nau industrial al c.Longitudinal 10, a l'interior de Mercabarna.

Cap persona ha resultat ferida.



De manera preventiva, hem evacuat a quatre persones de naus properes.#BombersBCN pic.twitter.com/6IM8DpEfcc — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) May 13, 2023

Unde Barcelona aquest dissabte al matí provoca una gran columna de fum visible des de diversos punts de la zona. Fonts municipals han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que es tracta d'un incendi en una empresa càrnia de l'interior de, al carrer Longitudinal número 10, del qual n'han tingut l'avís a les 05:18 de la matinada.De moment, no consta cap ferit, tot i que preventivament els serveis d'emergència han evacuat quatre persones dels recintes. Els Bombers de Barcelona hi treballen ambi han previst que, per les grans dimensions de l'espai, encara trigaran una bona estona a extingir el foc.Mentre dura la incidència, la Guàrdia Urbana de Barcelona () està fent tasques de control de trànsit. Els Serveis d'Emergències Mèdiques () i els Mossos d'Esquadra també col·laboren en l'operatiu.

