Albiol crearà una regidoria específica contra l'ocupació si és alcalde de Badalona

El PP puja el to davant l'ocupació d', combinant un discurs dur sobre l'ocupació il·legal amb el rebuig a afegir-se a les concentracions davant els dos immobles per part d'altres partits de la dreta espanyola com Ciutadans i Vox. El PP no pot descuidar tampoc el sector més recalcitrant del "front d'ordre". Per això, aquest dissabte ha recorregut a un dels seus primers espases en aquestes municipals com Xavier García Albiol, candidat a Badalona, en un acte sobre, moderat per l'alcaldable, amb altres candidats metropolitans com Sonia Esplugas, de l'Hospitalet de Llobregat; Miguel Jurado, de Santa Col0oma de Gramenet, i de Sant Adrià del Besós, Irene Pardo. Albiol ha anunciat que crearà per primer cop a l'estat espanyol unaper "ajudar els veïns i personar-se judicialment" contra els qui han ocupat il·legalment un immoble.Ha estat un dels dos anuncis fets en l'acte del PP aquest dissabte. Tot seguit, el candidat per Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciat queper la sevaque s'han produït en els immobles ocupats d'El Kubo i La Ruïna. Probablement serà dilluns vinent quan el PP presenti la denúncia al jutjat. Sirera s'ha referit concretament a la passivitat de la Guàrdia Urbana per ordres del "govern Colau-Collboni" davant fets com elL'alcaldable per Badalona ha explicat que quan ha estat al govern de la ciutat l'Ajuntament mai ha iniciat un procés de desocupació en casos de persones que s'han trobat amb dificultats per pagar lloguers o hipoteques. Albiol ha afirmat que l'ocupació, que afecta sobretot els veïns dels immobles ocupats. Ha assenyalat que "no totes les ocupacions tenen la mateixa valoració", afirmant que hi ha casos de persones sense recursos que s'han vist obligats a ocupar pisos de grans tenedors. En aquests casos, els ajuntaments han d'"acompanyar aquestes persones a través dels serveis socials". Però ha afegit que la gran majoria de casos ("un 75%") són de persones que han fet de l'ocupació "un mode de vida" i molesten els veïns., on hi ha més delinqüents per cada 100.000 habitants". Sirera ho ha atribuït a la "permissivitat del govern Colau-Collboni", una política que va començar Xavier Trias al permetre l'okupació de Can Vies. L'alcaldable popular ha criticat Ada Colau per haver dir que "se sent orgullosa d'haver estat ocupa" i ha advocat per una ciutat "llei i ordre" en lloc de ser com és ara,Sirera ha assegurat que la Guàrdia Urbana necessita 1.000 efectius més i la seva suposada inacció davant els narcopisos. Ha afirmat que la Guàrdia Urbana té ordres de no intervenir davant elsi intentar que siguin els veïns dels immobles els qui pressionin els qui estan als narcopisos perquè els abandonin. Ha reiterat la seva proposta que els okupes no es puguin empadronar i que els actes d'incivisme siguin determinants per donar un informe negatiu d'arrelament. Sirera ha definit Barcelona com "un parc temàtic de la inseguretat ciutadana"., de l'Hospitalet de Llobregat, ha dibuixat una ciutat amb nombrosos problemes de seguretat: "A l'Hospitalet ser incívic surt gratis", ha dit, que ha assenyalat que sobretot en els barris del nord els veïns "se senten abandonats i la policia no apareix". Ha reclamat més efectius i una policia de proximitat, actuar amb rapidesa davant una ocupació i impedir que l'endemà d'instal·lar-se en un immoble, els seus ocupants ja es puguin empadronar.ha dibuixat un panorama desolador de la situació a Sant Adrià, tot dient que s'ha deixat tot una població "en mans de la delinqüència i la droga", prometent que seguiran les polítiques d'Albiol a Badalona, amb un increment d'efectius de la policia local, amb la creació d'una unitat d'intervenció ràpida i col·locant més càmeres en nombrosos llocs públics.El PP ha dibuixat avui un panorama angoixant per la bona gent de Barcelona. Sirera ho ha resumit al final de l'acte quan ha citat una frase de la sèrie Cançó trista de Hill Street:

