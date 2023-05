Retiren unes crispetes de supermercat per l'alt contingut en pesticida

Arriba un cap de setmana de sofà i manta i, en aquest context, l'alerta emesa per la cadena de supermercatsés encara més rellevant. Lesde la marca, del fabricantcontenen més pesticida del permès per les autoritats sanitàries i el seu consum és perillós per a la salut.Per això, el producte s'ha retirat del mercat i, en el cas que ja hagi estat adquirit, cal retornar-lo al punt de venda, on Lidl es compromet a reemborsar els diners. Concretament, els productes afectats són:(EAN 4056489510567),Snack Day (EAN 20657529) i(EAN 20944582).De la mateixa manera, la cadena de supermercats assegura que cap altre producte de la marca Snack Day distribuït en els seus establiments a l'Estat està inclòs en l'alerta. Una alta ingesta d'aquest pesticida, anomenat, podria provocar símptomes de salivació, llagrimeig i malestar general.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola