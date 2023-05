La Generalitat inicia el procés per trencar el contracte amb l'empresa de les oposicions

El Govern ha comunicat a l'empresa Cegos que ha iniciat el procediment per extingir el contracte de les oposicions del 29 d'abril, després de l'escàndol per les irregularitats denunciades pels mateixos opositors. La Generalitat ha pres la decisió després d'acreditar les "greus incidències" que hi va haver durant les proves, "atribuïbles a errors" de la firma, i a l'"incompliment de les funcions de logística i vigilància que tenia encarregades", segons ha indicat en un comunicat.



​D'altra banda, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui una resolució per la qual es deixen sense efecte les proves del concurs oposició d'estabilització i que retorna aquest procés selectiu a la situació anterior al 29 d'abril. S'estableixen també en la resolució les dates per repetir les proves, concretament, com ja va avançar el Govern, els dies 1 i 8 de juliol.

Amb tot, aquests incompliments han causat greus perjudicis a l'Administració i als aspirants que van participar en les proves i han afectat greument les garanties de preservació dels principis de mèrit, capacitat i igualtat en l'accés a la funció pública, denuncia l'executiu d'ERC. Tanmateix, explica que ha recollit les incidències reportades pels aspirants. La major part fan referència al retard en l'inici de les proves, espais habilitats inadequats, manca de vigilància i ús de dispositius electrònics.

