Aquest és el TOP10 d'Eurovisió segons les principals cases d'apostes

s'inaugurarà una novaSerà la número 68 -des del 1956, amb l'excepció del 2020, per la Covid-19- i se celebrarà a, Regne Unit. El compte enrere està activat i els noms dels artistes representants sonen amunt i avall a les xarxes i a les cases d'apostes. Canvien sovint, però n'hi ha alguns que sonen, el portal que recull dades de les 17 cases d'apostes principals europees, marca un clar guanyador de l'edició d'enguany.i la sevase situen clarament en la primera posició des de l'inici. L'enèrgica cançó de Loreen sembla agradar al públic.Un altre país nòrdic,, se situa també en les primeres posicions de les apostes. Käärijä es presenta amb el tema Cha Cha Cha, enguany acompanyat de Blanco., amb un hit eurovisiu, se situa en tercera posició. La guanyadora de l'anterior Festival d'Eurovisió representada per Tvorchi, interpretaràa Liverpool.també es col·loca entre els favorits amb Unicorn. La cançó serà interpretada per Noa Kirel, cantant, actriu i presentadora de televisió en el seu país. Una dona polifacètica que aspira a endur-se la victòria.La italiana-noruega Alessandra, que representaamb el seu Queen of Kings, és la gran sorpresa. Se situa al TOP5 de favorits després de mostrar una versió actualitzada de la música tradicional del seu país.Això no és tot, en el TOP6 trobemamb el hit EaEa. Blanca Paloma procurarà superar quedar-se entre les primeres posicions després de l'èxit de Chanel l'any passat, que va quedar tercera.Elde països favorits el completeni el seuamb Due Vite, elde Mae Muller iamb

