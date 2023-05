Jordi Cañas contra «la Barcelona del PRI»

. La veu de l'eurodiputats'ha afegit aquest divendres a la campanya d'i ho ha fet amb un discurs inflamat, en què ha assegurat que Ciutadans. Cañas és un pota negra del partit dels anys d'Albert Rivera i tanca la llista de Barcelona. Avui ha participat en l'acte d'inici de campanya fet per Ciutadans al centre cívic del carrer d'Urgell i que ha congregat unes. Ha afirmat que per donar suport a un alcaldable exigiran entrar al govern municipal i gestionar espais sensibles com el de la seguretat i "donar suport a la Guàrdia Urbana, en lloc de fer el que fa el covard d'Albert Batlle".Grau i Cañas s'han referit a la classe dirigent a Barcelona comen al·lusió al partit que va governar Mèxic durant dècades: "Són el mateix, sempre els mateixos, Convergents, ERC, el PSC... Ara uns governen l'Ajuntament, ara la Diputació. No se'n van mai, tornen, com Xavier Trias". Cañas ha afirmat que "no s'ha d'acabar amb ells perquè a Barcelona hi caben tots, però s'ha d'acabar amb això". L'eurodiputat ha explicat que "Maragall és qui coneix més l'Ajuntament perquè hi treballa des dels anys de Porcioles, quan feia d'". També Grau ha equiparat els seus rivals amb el PRI mexicà. Un recital de dards.Tots dos dirigents han tibat del fil, que creuen que els pot donar beneficis electorals. L'episodi de la Bonanova, amb les manifestacions orquestrades a l'entorn dels edificis El Kubo i La Ruïna que han ocupat espais mediàtic, n'és el més significatiu. La candidata, que s'ha manifestat repetidament a la Bonanova per estirar el rèdit electoral, ha estat taxativa: "Ni okupes ni independentistes podran amb nosaltres".Grau lluita per no desaparèixer de l'i el que no se li pot negar a Cañas és que li posa optimisme. L'eurodiputat ha assegurat que el partit tindrà "uns resultats esplèndids" i que no han de demostrar res perquè "ja ho han demostrat a Madrid o a Andalusia". En l'acte, ha clamat contra la política social d'Ada Colau: "Què s'ha fet als barris més populars? Què s'ha fet a Nou Barris o a Horta-Guinardó?".Cañas ha fet una crida a fer de Ciutadans l'alternativa per posar fi al mandat d', a qui ha acusat d'estar. L'eurodiputat ha recorregut al populisme més explícit per atacar Colau, acusant un Ajuntament que "només persegueix" elsi els, els "ciutadans de bé que compleixen i paguen". Ha insistit en carpeta de la, descrivint una ciutat on "es ve a robar rellotges de luxe, practicar delictes al metro i estudiar a la Universitat Lliure de Robatoris".Ciutadans sap que juga contra totes les expectatives i s'ha esforçat per passar el rasclet per totes les bosses de votants que poden fer vot útil contra Colau decantant-se per Trias o Collboni. Ha repetit que el candidat socialista ha governat amb Colau i és còmplice de la seva política, i que va ser la "degradació" de la ciutat la que va fer possible la derrota de Trias i la victòria de Colau.. Potser per això, Grau, al final de la seva intervenció, ha assegurat que aquesta pot ser "per alliberar Barcelona". Del PRI, segons ella.

