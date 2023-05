Un influencer andorrà presumeix de tots els ciclistes que ha atropellat: té una llista dels «caçats»

Hi ha una guerra oberta entre, un influencer andorrà, i elpel contingut que comparteix l'home a les seves xarxes socials. Cal saber que el Principat és un destí idíl·lic per a molts esportistes que corren i s'entrenen a les seves carreteres, fet que ell no acaba de veure bé.En diversos vídeos que ell mateix penja a les xarxes socials, critica i s’enfronta obertament a aquests ciclistes per la manera com circulen. Però el que ha fet desfermar aquesta guerra ha estat un vídeo on l'empresari presumeix d’haver "caçat" diversos ciclistes. En aquest, ensenya unes tires enganxades al seu vehicle que fan referència al nombre d'Segons comenta, els ciclistes "caçats" de cap manera els ha atropellat ell i sempre ho ha explicat en clau d'humor. La comunitat andorrana se li va girar en contra quan es va produir la mort del conegut ciclista Marc Pimienta a causa d'un accident de trànsit. Diversos mitjans el van acusar de fer humor de la pèrdua i comptabilitzar-ho com una víctima més de la seva "caçera". L'empresari, per això,i ha carregat contra els mitjans a través de les xarxes socials.Ladel col·lectiu ciclista no s'ha fet esperar i diversos esportistes li han dedicat unes paraules a través de TikTok. De moment, ja han aconseguit tombar-li alguns comptes d'Instagram.De fet, la popularitat de Ferrariman el va conduir a una baralla entre el ciclista professionalquan van coincidir a Andorra, que va acabar als tribunals. Així doncs, la polèmica entre aquests dos fronts continua oberta i sembla no tenir fi.

