El «remix» de «Coti x Coti» que ho està petant a les discoteques

La cançó del moment de la música catalana,, ha estrenat aquest divendres un remix a les principals plataformes. El hit dels mataronins Oriol de Ramon i Xavier Coca ha estat reconvertida pels osonencsa una versió més "ballable, electrònica i comercial".Coti x Coti forma part del nou àlbum Èpic Solete del grup català de moda. L'èxit del nou disc es deu en gran part per aquesta cançó, la qual inclou una sardana que no va deixar indiferent a ningú. Fins i tot, ells mateixos van reconèixer que els va sorprendre la bona rebuda a l'entrevista aSegons ha explicat en un comunicat la discogràfica Luup, elja fa setmanes que sona a les discoteques i forma part del rànquing d’alguna emissora radiofònica musical. La nova composició s’ha fet de la mà dels integrants dels The Tyets i "sense perdre l’essència de la cançó original".El grup ja ha publicat a la seva pàgina web la seva gira de cara l'estiu per presentar al públic el nou àlbum i molts es pregunten si incorporaran aquesta nova actualització de Coti x Coti. Mentrestant, el remix està disponible a

