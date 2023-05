Camí del 28-M: què hi ha en joc a Santa Coloma de Gramenet?

Qui és l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i com aspira a ser reelegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Parlon?

Quins seran els grans debats en la campanya a Santa Coloma de Gramenet?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Santa Coloma de Gramenet

Quants habitants té? 117.981 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 27 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? El PSC va guanyar les eleccions amb 17 regidors. Ciutadans va quedar segon amb quatre representants, un més dels que van obtenir En Comú Podem i ERC, empatats a la cua del consistori colomenc.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Parlon va aconseguir una àmplia majoria absoluta, que va permetre que el PSC governés en solitari.



viurà unes eleccions municipals amb una batalla inesperada, i probablement estèril . Després de dos comicis consecutius en què la socialistaha governat amb majoria absoluta, ara li ha crescut l'oposició com mai.perpelpostulen com a principals alternatives, però en la realitat amb molt poques opcions d'arrabassar l'alcaldia alen un dels feus històrics al cinturó metropolità.Parlonés alcaldessa des de l'any 2009, després que el seu predecessor al càrrec,, hagués de dimitir en el marc del, que el va acabar condemnant a presó. Malgrat que l'actual batllessa formava part de l'equip municipal de Muñoz, va ser capaç de revalidar l'alcaldia el 2011 i des de llavors s'ha mantingut amb solvència, amb dues majories absolutes el 2015 i el 2019. Res fa pensar que, si la corrupció no va fer caure el PSC al municipi, ara Parlon pugui perdre els comicis. Per revalidar victòria, té com a millor aval l'obra de govern dels últims 14 anys.La gran novetat respecte als comicis de fa quatre anys és la irrupció de Rufián. L'aposta pel municipi és arriscada, perquè els republicans ho tenen difícil per plantar cara a Parlon: no havien aconseguit mai representació al consistori fins al 2019. Però realment la cúpula d'ERC veu Rufián com una manera d'anar més enllà de Santa Coloma i influir en el vot del cinturó metropolità en la pugna que manté amb el PSC. Pel que fa al PP,va nomenar "a dit" Jurado, mà dreta i veterà de la formació a. Això va derivar en la dimissió en bloc de la junta local.també intentaran fer-se amb representació al consistori.Els grans debats respecte a les últimes campanyes persisteixen: lai lade la ciutat, com passa en molts municipis metropolitans, seran dos punts importants dels debats entre els candidats. De fet, l'alcaldessa reivindica el seu pla de seguretat integral mentre Rufián ja ha anunciat que assumirà les competències en aquest aspecte si és elegit batlle el 28-M. Eli el dret a l', malgrat que en molts aspectes és competència catalana o estatal, també són temes de pes en una ciutat pròxima aLa principal novetat a Santa Coloma respecte a les últimes eleccions és la renovació de candidats, especialment pel que fa a ERC i al PP. Més enllà d'això i d'uns temes de debat que es mantenen, el municipi colomenc no ha experimentat grans canvis. A nivell nacional, l'escenari de sequera de ben segur que marcarà els punts de confrontació entre els candidats en una ciutat que veu passar uncada dia més buit. En aquest context, cal recordar que una fuita a Santa Coloma provoca la pèrdua de 86.000 litres d'aigua cada dia Si Parlon assoleix 14 regidors o més, no hi haurà cap debat: tindrài les portes obertes per governar durant quatre anys sense haver de trobar suport per absolutament cap aspecte, com ja ha passat el 2015 i el 2019. Ara bé, si el PSC no aconsegueix aquest resultat, s'obrirà el ventall de pactes. Parlon, si no és alcaldessa en minoria com a llista més votada, podria buscar el suport d'ERC o els comuns per ser investida o fins i tot per conformar govern.

