Rècord de candidatures: una vuitantena de municipis mai havien tingut tantes llistes on triar

Quines han estat les eleccions amb més candidatures, a cada municipi?

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Els partits han tancata Catalunya. No és l'any en què n'hi haurà hagut més, ja que el 2011 en van ser 3.731 i fins i tot el 2007 i el 2015 se'n van registrar més que ara. Tot i això,on triar com les que es trobaran els seus veïns aquest 28 de maig. El següent mapa permet consultar quina ha estat la convocatòria electoral més concorreguda a nivell de partits a cada municipi i, en el cas que el rècord sigui compartit, entre quins anys.Clicant, passant el cursor per damunt d'un municipi o buscant-lo al cercador, en pots consultar tots els detalls i les llistes registrades aquest 2023Entre els municipis que trobaran més paperetes electorals que mai aquest 28 de maig, hi ha ciutats importants, com l', al Barcelonès;, al Vallès Occidental;, al Baix Llobregat;(Vallès Oriental),(Selva) i(Alt Penedès). Igualment, però,, a la Conca de Barberà, tenen prop de 50 habitants cadascun i, per primer cop, s'hi confrontaran tres candidatures en unes municipals.Aquestes dades s'han pogut extreure gràcies a Nació Polis, la major base de dades històrica de les eleccions municipals a Catalunya . En ella, s'hi poden trobaramb tota la informació d'aquests comicis, municipi a municipi i partit a partit. Igualment, també s'hi poden consultar totes les candidatures electorals, amb els noms dels seus integrants, registrades per a la convocatòria del 28 de maig

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola