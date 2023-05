Fortes calamarsades en una tarda de tempestes al centre de Catalunya

Gel de la pedregada al camp de futbol del Pont de Marina a Barcelona Foto: F.C.

Laha arribat i ho ha fet aquest divendres a la tarda en forma de. En alguns casos, com Barcelona o el Vallès Oriental també ha caigut. Precisament, el(Meteocat) ha emès una alerta pera una dotzenacomarques del país.Alha caigut una espectacular calamarsada que ha obligat a tallar l'en el seu pas per Moià. Els vehicles han quedat aturats una bona estona fins que les màquines llevaneus han netejat la carretera.L'alerta s'ha activat al, al. A la comarca del Vallès Oriental les precipitacions han estat abundants com el cas de Llinars del Vallès on l'aigua ha inundat un aparcament de vehicles. També a Sant Celoni ha caigut pedra.En aquestes zones, pot caure unade diàmetre superior als dos centímetres, unes ratxes desuperiors als 25 metres per segon i. Aquesta alerta se suma a la de pluges, activada pràcticament en tot el país.

