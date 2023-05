Perill màxim per temps violent: 12 comarques en alerta

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dv. 16:09 a dv. 18:09 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6



➡ Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/gpVJZ9V1bx — Meteocat (@meteocat) May 12, 2023

🔴 Forta pedregada en ple centre de Barcelona https://t.co/OedYCjnu4S pic.twitter.com/T4M6UAHwgn — NacióDigital (@naciodigital) May 12, 2023

Molt de compte amb lesaquest divendres. El(Meteocat) ha emès una alerta per temps violent que afecta un total de 12 comarques del país. Per ara, el perill se situa fins a les 18 hores.En concret, el nivell màxim d'alerta -sis sobre sis- està activat al, mentre que en un perill alt se situen alEn aquestes zones, pot caure unade diàmetre superior als dos centímetres, unes ratxes desuperiors als 25 metres per segon i. Aquesta alerta se suma a la de pluges, activada pràcticament en tot el país.

