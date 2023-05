Camí del 28-M: què hi ha en joc a Figueres?

Qui és l'alcaldessa de Figueres i com aspira a ser reelegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Agnès Lladó?

Quins seran els grans debats en la campanya a Figueres?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Figueres Quants habitants té? 47.088 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 21 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? Junts va ser la primera força amb 8 regidors, seguit d'ERC (5 regidors), el PSC (4 regidors), Cs (2 regidors), la CUP (1 regidor) i CF (1 regidor).

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Junts va guanyar les eleccions de 2019, però no va governar per la coalició entre ERC, PSC, la CUP i CF. Figueres 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 27.623 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.763 57,06% Abstencions: 11.861 42,94% Vots nuls: 61 0,39% Vots en blanc: 117 0,75% Partit Vots % Regidors



El cas deés un d'aquells de "". La capital de l'Alt Empordà és un tradicional feu convergent -ara postconvergent-, però les darreres eleccions municipals de 2019 van trencar amb aquesta dinàmica. Per això, va ser necessari und'ERC, el PSC, la CUP i la candidatura veïnal Canviem Figueres, que van unir-se per fer fora. Els comicis del 28M seran un plebiscit entre el darrer govern alternatiu a Junts o els clàssics executius convergents i postconvergents.L'alcaldessa de Figueres és la republicana, que optarà a revalidar el seu lideratge, tot i que no s'ha pronunciat sobre possibles acords per tal d'aconseguir-ho. El seu govern ha estat estable tot i la multiplicitat de forces involucrades, fet que ha convençut la militància per reelegir-la com a candidata. Les seves banderes són el republicanisme i el feminisme, per "continuar transformant Figueres i revertint la tendència negativa que arrossegava el 2019", defensa., alcalde juntaire de Figueres entre 2018 i 2019 i guanyador dels últims comicis locals, però cap de l'oposició, és el principal candidat a disputar-li el govern municipal a Agnès Lladó. Sap que per sortir vencedor dels comicis del 28-M necessitarà una majoria absoluta o, com a mínim, una àmplia diferència envers la segona força. L'altra alternativa és el candidat del, que es va quedar a un sol escó de Lladó a les darreres eleccions i podria demanar-li que li retornés el favor d'aleshores si la supera en vots i la seva coalició suma més que Junts.Aquest és el gran debat que copsa les eleccions a Figueres. El pacte a quatre d'aquesta legislatura ha estat funcional i ha permès avançar l'Ajuntament en la direcció que han volgut els partits que el conformen. Si bé, Junts és hegemònic al municipi i els comicis de 2019 van demostrar que la població dona un ampli suport a l'exalcalde i candidat del partit, Jordi Masquef. Altres fronts rellevants seran la, lai elde la ciutat.Figueres no serà el municipi que presenti més canvis contextuals en les eleccions del 28 de maig. Totes les formacions estan satisfetes amb els seus candidats dels darrers comicis i repetiran. No serà el cas de la CUP, que opta ara per Xavier Colomer per mantenir la representació. Si el gran pacte del 2019 va agafar algú per sorpresa, no ho podrà fer ara.Si acaben governant Jordi Masquef i Junts, ho faran en solitari. "", va defensar en ser reelegit com a candidat per l'assemblea d'afiliats del partit. D'altra banda, és previsible unasi surten els comptes, després d'una bona experiència en l'executiu durant aquesta lesgislatura.

