Unha sobreviscut dos dies en un bosc de Michigan alimentant-se exclusivament deestava acampant amb la seva família en un parc estatal quan es va perdre mentre recollia llenya. Al cap de poca estona, els pares van avisar els serveis d'emergència i es va activar un equip de cerca per poder-lo rescatar.Més dees van posar a les ordres de la policia per rastrejar el Parc Estatal, que ocupa més 240 km2 a la cerca de Nante Niemi. "El terreny és de difícil accés i muntanyós, amb molta aigua acumulada a causa de l'època de l'any" van advertir les autoritats a tots els participants.Després de dos dies de llarga cerca, el nen ha estat trobat en un tronc a tres kilòmetres de distància del campament en el qual estava la seva família. "i ja està amb la seva família" ha compartit la policia a través d'un comunicat. Pel que sembla el Nante Niemi teniabàsicsperquè per protegir-se del fred va crear un petit refugi construït de branques i fulles. A més, es va mantenir hidratat amb la neu.

