Gairebé 20 quilòmetres de retencions a l'AP-7 pel temporal

Previsió de temps violent

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dv. 16:09 a dv. 18:09 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6



➡ Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/gpVJZ9V1bx — Meteocat (@meteocat) May 12, 2023

Ja se sap. Arriba lai, amb ella, els problemes de circulació. Aquest divendres està sent un dia complicat en bona part del país, especialment aon, a hores d'ara, s'acumulenen diferents punts de la via afectades pel temporal.En concret, els trams afectats són els que van del quilòmetre 132 al 135 al tram entreen sentit nord cap a Girona, del 137-143 a l'altura desentit nord cap a Girona, i del quilòmetre 181 al 171 entresentit sud cap a Tarragona.A més a més, el temps violent, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () encara es quedarà al país durant, almenys, la pròxima hora. I no només això i és que ho farà de forma molt intensa, tant que el Meteocat ha emès un. Un total de 12 comarques estan afectades fins a les 18:00 de la tarda.En concret, el nivell màxim d'alerta -sis sobre sis- està activat al Bages, mentre que en un perill alt se situen al Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Moianès. En aquestes zones,de diàmetre superior als dos centímetres, bufarde vent superiors als 25 metres per segon i produir-se esclafits, tornados i mànegues. Aquesta alerta se suma a la de, activada pràcticament en tot el país.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola