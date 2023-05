El tram final de l'Ebre entra en estat d'excepcionalitat per la sequera

Reunions mensuals

Departament d'Acció Climàtica i Alimentació Agenda Rural ha posat en marxa les taules de seguiment del PIGADE on es vol recollir "experiència, coneixements i punts de vista" dels diferents actors del delta de l'Ebre per "materialitzar les actuacions previstes en el pla" i coordinar l'ús ambiental dels cabals. El director territorial Jesús Gómez reivindica que "l'aigua que inunda els camps d'arròs afecta la pervivència de tota la fauna associada" i que "dona riquesa i equilibri ecològic als fràgils ecosistemes aquàtics" de la badia del Fangar i els Alfacs.



Les taules de seguiment del PIGADE estan integrades per les comunitats de regants, representants dels caçadors, Prodelta, Fepromodel, Confraria de Sant Pere, sindicats agraris, Unió de Pagesos i JARC, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i la fundació SEO Birdlife, en representació de les entitats conservacionistes. D'entrada han creat una eina efectiva d'informació de cabals disponibles per a ús ambiental al delta, que coordinarà el Parc Natural. Les reunions es faran cada mes.

La) ha decretat laperper a la, que compren. La declaració planteja unade les, que ja estan al. S'haurà de concretar en la pròxima comissió de desembassament.Amb este context, el Govern insisteix en què cal garantir els cabals ecològics dels canals en els 20 m3/s, per arribar alsi per al seu ús ambiental a les badies i llacunes. Acció Climàtica ha constituït aquesta setmana les dues taules de seguiment, una per hemidelta, del Pla integral de gestió de l'aigua dolça del delta de l'Ebre (PIGADE) - inclòs en l'Estratègia Delta -.Laha declarat endeextraordinària les unitats territorials del Cabecera i eix de l'Ebre, Iregua, Aragó i Arbar i la del. La situació és "", segons l'informe de seguiment del mes d'abril amb el qual "es constata", segons l'organisme governamental, que "l'evidència d'unapor falta de recurs d'aigua".En el cas de la, el sistemadees troben al 58% de capacitat amb 1.008 hm3. Aquest "baix volum" no s'havia registrat en tota la sèrie històrica des de la construcció dels dos pantans un mes d'abril. La situació s'agreuja perquè, a més a més, les aportacions "estan sent molt reduïdes".

