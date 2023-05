El Poder Judicial avala que l'Estat indemnitzi Carles Mundó pels 33 dies de presó preventiva

El(CGPJ) ha emès un informe que avala que l'Estat indemnitzi l'exconseller de Justíciapelsla tardor del 2017 en el marc de la causa de l'1-O. Mundó va ser absolt del delicte de malversació de fons públics i només va ser condemnat per desobediència, que no comporta empresonament. Per això, demanava que l'Estat l'indemnitzi amb 19.400 euros pels perjudicis soferts per 33 dies de presó. En un informe aprovat aquest dijous, el CGPJ no concreta si la indemnització ha de ser aquesta, però insta el Ministeri de Justícia a fer-ho.El 8 de juny del 2020 l'exconseller va presentar un escrit alreclamant una indemnització basant-se en l'article 294.1 de la llei del poder judicial sobre la responsabilitat patrimonial de l'Estat per funcionament anòmal de l'administració de justícia. No va ser fins l'octubre del 2022 que el ministeri va demanar l'informe preceptiu al CGPJ.En el marc de la investigació per l'1-O, l'va enviar Mundó i altres membres del Govern a la presó el 2 de novembre del 2017. El 4 de desembre del mateix any, quan la causa ja era ales va dictaminar la seva llibertat provisional sota fiança de 100.000 euros. Per tant, va estar empresonat 33 dies. La fiscalia i l'Advocacia de l'Estat li demanaven fins a set anys de presó per malversació de fons públics, a més de desobediència, mentre que Vox li demanava 24 anys de presó per malversació i organització criminal. L'octubre del 2019 el Suprem el va condemnar a un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa per desobediència.Mundó al·legava que quan va estar a presó tenia 41 anys, estava casat i tenia tres fills menors d'edat a càrrec seu. El seu sou representava elcosa que va suposar un greu inconvenient per a l'economia domèstica, agreujat encara més per les visites a la presó d', a 632 quilòmetres del domicili familiar a Gurb (Osona). A més, els pares de Mundó, la seva parella i els seus fills han hagut de "suportar en el seu entorn nombrosos comentaris sobre la seva situació processal i empresonament". Els seus fills van haver d'anar al psicòleg per superar la situació.L'empresa que l'havia contractat com a advocat externde treball des del 2 de novembre del 2017. A més, considera que va patir danys morals importants i contra la seva reputació, ja que estava acusat de delictes molt greus, com la malversació, i vinculat a la rebel·lió.L'informe del CGPJ diu que un recent canvi en la jurisprudència del Tribunal Suprem permetpels quals va ser jutjat. En el cas de Mundó, va ser absolt de malversació, l'únic delicte pel qual podria entrar en presó preventiva la tardor del 2017, mentre que la desobediència no comporta pena de presó.

