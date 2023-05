L'olor del sabó corporal pot atreure els mosquits: l'aroma per evitar les picades

Un equip d'investigadors de, als Estats Units, ha comprovat que rentar-se amb determinats sabons atrau els mosquits, mentre que altres els repel·leixen. Aquests efectes varien, però, segons les persones, com a resultat de les interaccions entre els productes i l'olor única de cada persona, segons publiquen a la revista. "És sorprenent que el mateix individu que és extremadament atractiu per als mosquits quan no es renta es pugui tornar encara més atractiu per als mosquits amb un sabó, i després tornar-se repel·lent o repulsiu per aquests insectes amb un altre producte", afirma l'autor principal i neuropatòlegEls mosquits no s'alimenten només de sang. De fet, la principal font d'aliment és el nèctar de les plantes i, per això, ruixar-nos ambpodria confondre la seva presa de decisions. Per explorar la relació entre l'aplicació de sabó i l'atractiu per als mosquits, els investigadors van caracteritzar, primer, les olors químiques emeses per quatre voluntaris humans abans i després de netejar-se amb cadascuna de les quatre marques de sabó:. També van caracteritzar els perfils d'olor dels sabons. A continuació, van comparar l'atractiu relatiu de cada voluntari per alsquan estava sense rentar amb el d'una hora després de fer servir els diferents sabons.El rentat amb sabó va influir en les preferències dels mosquits, però la magnitud i la direcció d'aquest efecte va diferir entre els diferents tipus de sabó i entre els voluntaris humans. El rentat ambd'alguns voluntaris, mentre que el rentat amb sabóVan identificar quatre substàncies químiques associades a l'atracció de mosquits i tres associades a la repulsió, entre elles una substància química ambque és un component clau del bourbon americà i un compost floral utilitzat per tractar la sarna i els polls. L'equip va combinar aquestes substàncies químiques per crear i tastar barreges d'olors atraients i repel·lents, que van tenir un fort impacte en la preferència dels mosquits.

