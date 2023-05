Aquest és l'únic cas en què està permès no portar el cinturó de seguretat

L'ús obligatori dela l'estat espanyol es remunta a l'any 1975 en els seients davanters i al 1992 en els posteriors. Es tracta d'una mesura que, segons la, redueix un 200% la possibilitat de mort en un accident automobilístic i que, d'altra banda, inclou una sanció de 200 euros i tres punts del carnet en cas de no aplicar-la.Després de gairebé mig segle d'ús, els conductors i passatgers ja es posen el cinturó de manera gairebé instintiva i automàtica. Si bé, existeix un supòsit general en què està permès no dur-lo posat:. Durant l'estacionament, la DGT contempla la possibilitat de deslligar-se el cinturó per poder maniobrar i observar l'espai amb més facilitat.Però això no és tot. Hi ha altres casos específics en què tampoc cal utilitzar-lo. Són el de les persones amb un, així com el delsquan circulen per poblats, elsquan efectuïn successives operacions de càrrega i descàrrega, els passatgers d'un-com una ambulància- i elsquan condueix un alumne.

