Colau apel·la al futur, Collboni al passat, Trias escull un lema similar al d'Illa i Maragall vol ser l'alcalde de tothom



Els lemes de la campanya marquen els principals missatges que vol donar cada candidatura. L'alcaldessa i cap de cartell dels comuns a Barcelona, Ada Colau, apel·la al futur i a no mirar al passat amb l'eslògan Barcelona obre camí. Un missatge que es contraposa al de la llista del PSC. Jaume Collboni fa referència amb nostàlgia a l'esperit olímpic del '92 amb el lema De nou Barcelona. Xavier Trias intentarà captar un vot transversal amb Fem-ho per Barcelona, molt similar a l'eslògan que va utilitzar Salvador Illa en les últimes eleccions al Parlament. Per la seva banda, la candidata de Ciutadans, Anna Grau, es despulla per tornar als orígens del partit mentre que la cap de llista de Valents, Eva Parera, s'inspira en Reagan i Trump amb Barcelona gran una altra vegada.