Més de quatre hores per enterrar el José Antonio: el trist final d'un jove d'Almeria amb obesitat mòrbida

Commoció a. L'enterrament d'unde 28 anys, el José Antonio, s'ha hagut d'ajornar perquè no cabia al nínxol i, després, per fer-lo entrar han calgut quatre hores. La sevaTriguen quatre hores a enterrar al seu familiar amb obesitat mòrbida perquè el taüt no cabia en el nínxolLa família de José Antonio, un jove amb 28 anys i obesitat mòrbida, afirma havia sol·licitat dos nínxols per a enterrar-li. No obstant això, l'Ajuntament d'El Ejido es va negar. En tractar d'introduir el fèretre es va quedar embussat i van haver d'acudir els bombers.Els familiars d'un mort van estar més de quatre hores esperant per a poder enterrar-ho perquè el fèretre no cabia en el nínxol, a pesar que la família denuncia que havia avisat a l'Ajuntament que requeririen dos nínxols perquè l'home era una persona obesa.El jove de 28 anys amb obesitat mòrbida pesava gairebé 300 quilos i s'havia sotmès recentment a una cirurgia, però una complicació va provocar la seva mort. El fèretre que va encarregar la família per a l'enterrament era més gran del normal, per la qual cosa segons han assegurat, van avisar l'Ajuntament d'El Ejido, del qual depèn el cementiri en el qual volien enterrar-lo per a sol·licitar dos nínxols."Estàvem disposats a pagar un altre nínxol perquè quan arribéssim a les 6.30 al cementiri no ens trobéssim amb el que ens trobem. I l'Ajuntament va dir que no, que era impossible", ha lamentat un dels familiars.En el funeral, al qual van acudir nombroses persones, es van viure moments de molta tensió quan el fèretre es va quedar totalment embussat. De fet, van haver d'acudir fins als bombers perquè després de quatre hores d'espera s'arreglés el problema.La solució va passar per tirar part del mur que cenyia el nínxol. "Vam trencar els nínxols dels costats amb martell i cisell", ha explicat un dels familiars, que ha indicat que va ser llavors quan van decidir telefonar als bombers que, després de més d'una hora de treball, van aconseguir enterrar el fèretre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola