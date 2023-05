Ernest Maragall, el candidat que vol «desacomplexar» Barcelona

és la ciutat que crida, que maquina, que lluita i que enamora". Aquesta frase d'Irene Polo, impresa sobre un plafó groc, és el primer que es veu en entrar al despatx d', situat a la quarta planta de l'. Hi ha llibres, molts d'ells sobre Barcelona, i un panot característic de la ciutat. Com no pot ser d'altra manera, també hi ha fotografies, i un clar protagonista en elles: el seu germà i exalcalde,. Les enquestes pronostiquen per ERC una quarta posició en aquestes municipals a la capital catalana, lluny de la victòria agredolça -no van aconseguir arribar a l'alcaldia- que els republicans van tastar el 2019. Però en cap cas perden l'esperança i asseguren que encara poden guanyar. Com? Maragall promet fer-ho "molt bé i "millor" que la resta d'adversaris durant aquestsDesprés de l'entrevista que li fem a Nació , el candidat d'ERC respon cinc preguntes de cinc activistes i creadors de contingut. A Maragall li han traslladat els seus dubtes Viviane Ogou , fundadora de Puerta de África (I Premi Woman of Europe 2022); Albert Roig , tiktoker activista per la llengua, Erik Harley , reporter expert en urbanisme; Lorena Izquierdo , divulgadora i activista per la sostenibilitat i el veganisme, iinfluencer i activista aragonès a Catalunya. Aquí teniu l'a Maragall:- Hola, Viviane. Tens raó sobrada en el plantejament que fas. Crec que es poden millorar segur algunes normes, però les existents i vigents ens haurien de ser suficients per exigir-nos a nosaltres mateixos la direcció que tu reclames. Tothom ha de tenir possibilitats d'expressar la seva creativitat, la seva manera de ser, la seva llengua, la seva cultura i la seva aportació real. La diversitat que avui tenim a Barcelona és una riquesa magnífica, a condició que la reconeixem, protegim, impulsem i expressem amb tota la seva potència arreu de la ciutat. En tots els territoris, escoles, museus, biblioteques i en totes les possibilitats de totes les hores del dia.- Hola, Albert, em sembla que planteges una qüestió d'un gran abast, que òbviament es planteja en una ciutat com Barcelona i es planteja en el conjunt de la societat barcelonina, catalana i europea. És aquí que hi ha una qüestió de canvi profund d'actituds, de clima, del que vol dir respecte, del que vol dir convivència i del que vol dir, naturalment, rebuig a totes les manifestacions de masclisme i violència sexual. Crec que també hem de desenvolupar iniciatives d'influència en el sentit positiu, en el sentit d'influir sobre els mitjans, sobre el llenguatge a les xarxes. Hem de començar a no admetre que les xarxes admetin segons quin tipus de llenguatge i de contingut.- Em sembla, Erik, que expresses una visió perfectament legítima associada al concepte de superilles, però deixa'm dir-te que la cosa va molt més enllà. I amb aquestes actuacions que ara tenim en curs, ens quedem curts. Amb la nostra proposta per al conjunt de la ciutat afegirem quatre vegades més espai reservat als vianants i aconseguirem reduir quatre vegades més el trànsit conjunt a la ciutat, que amb la proposta actual del govern.- Sí, Lorena, em sembla que aquesta és una qüestió molt de fons, que ja s'està plantejant especialment a partir del que hem viscut en els últims anys a la ciutat i el país, també amb l'experiència de la pandèmia i els seus efectes. Ara el concepte salut mental ha agafat una dimensió estructural, fonamental, dintre del concepte de serveis de salut i personals. Estem en condicions no tant d'intentar resoldre-ho en solitari des d'un ajuntament, sinó d'actuar conjuntament en aquest terreny molt especialment amb el Govern de la Generalitat i amb els departaments de Salut i Benestar, per d'una vegada tenir ara sí, un abast i capacitat d'atenció i una dimensió de serveis adequada. Segur que serà més lent del que voldríem, però ens hi hem de posar ja.- Hola Luc. Aquesta qüestió de la seguretat, de com la percebem i de com ens afecta en la realitat, és cada cop una qüestió una mica més complexa, però també amb molta claredat és una qüestió que s'ha d'enfocar amb una diversitat d'instruments i capacitats. Avui no tenim totes les eines que hem de tenir. Necessitem una justícia que acompanyi correctament la funció de la policia, un jutge a cada districte, fiscals especialitzats que coneguin la societat, la realitat, les característiques de la delinqüència organitzada, i que siguin capaços, per tant, d'actuar i prendre decisions. Barcelona és una gran ciutat que té una complexitat sociològica explícita, que té una evident connotació de massificació turística, i tot això té també una correlació amb la funció de seguretat. Barcelona no és una ciutat perillosa, però és una ciutat que pot millorar molt explícitament la seva realitat en la funció de seguretat.

