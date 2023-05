ERC juga la fitxa Rufián a Nou Barris: «Colau és el mal menor del règim del 78»

Després d'un míssil sense precedents d'ERC cap a Junts en l'acte d'inici de campanya de dijous amb retrets sobre l'octubre del 2017, el primer dia d'actes als districtes d'aquesta campanya per part dels republicans ha situat l'alcaldessa de Barcelona,, com la receptora de tots els retrets. I els dards no han vingut només del seu contrincant, el cap de llista, sinó també de, que els d'Oriol Junqueras han situat en el primer acte a. En un discurs profundament social i reivindicant les seves arrels obreres, el cap de files d'ERC a Madrid ha carregat contra els vots de Manuel Valls que Ada Colau va acceptar per conquerir la ciutat, un moviment que ha titllat d'operació d'estat. "És una vergonya que Colau, que va ser l’esperança de moltíssima gent, acabés sent el mal menor del règim del 78, pactant amb un deportador de persones que es deia Valls”, ha afegit.Nou Barris ha estat, tradicionalment, un feu socialista. Tot i això, la formació d', des de la seva irrupció, també ha aconseguit uns bons resultats en un dels districtes més obrers de la ciutat. Per fer el contrapès a aquestes posicions, ERC ha volgut donar el tret de sortida als actes de districte en aquesta zona de Barcelona. Colau també ha estat diana del discurs de Maragall, i és que l'alcaldable l'ha acusat de fer "" utilitzant "eines de l'Ajuntament" per fer campanya. Així ho ha dit després que el consistori barceloní hagi difós una roda de premsa sobre tres projectes de pacificació a la ciutat. "És pur partidisme institucional, no tot s'hi val per mantenir l'alcaldia", ha advertit Maragall.Però els retrets no s'han centrat només en Colau en aquest feu socialista. Rufián, de fet, és la figura d'ERC que simbolitza l'atac al PSC, després d'haver-lo erigit en candidat aper intentar treure la majoria absoluta a la socialista Núria Parlón. També és, però, un candidat metropolità del cinturó roig. "Ens enfrontem a règims. Només pots arribar a governar 20, 30 o 40 anys si ets un règim que compra voluntats", ha assegurat Rufián.També ha fet valdre elper sobre de l'independentista. En aquest sentit, ha apuntat que molta gent de Nou Barris "no s'emociona" amb una estelada ni se sa, i que tampoc parla ni estima el català. Però ha reivindicat que a tota aquesta gent no se li poden "llençar" els símbols independentistes com si fossin "pedres" ni repartir-los "carnets de patriotes". "Són gent que vol canviar la nostra ciutat i els nostres barris com nosaltres", ha afegit. Per tot això, ha demanat omplir la "bandera" independentista de contingut per resoldre tres qüestions clau: que vagi bé l'escola, la família i el treball. "Ser independentista no et fa ni millor ni pitjor català", ha tancat.Maragall també ha dedicat part del discurs del PSC. Com a exmilitant dels socialistes que és, ha animat als socialistes "genuïns" a deixar de considerar el PSC com a tal, i ha assegurat que el que representa Jaume Collboni ja no és "socialista ni catalanista". "Si hi ha socialistes genuïns, que sàpiguen que si hi ha un lloc: ERC".Si bé és cert queescenari de victòria per socialistes i comuns, ERC ha anat obtenint unvotació rere votació. L'any 2011, els republicans amb prou feines arreplegaven 2.000 -3,60%- vots d'un total de 57.519 votants, quedant en cinquena posició per darrere del PSC, PP, CiU i ICV. El 2015 el resultat es va doblar i els d'retenien 4.804 vots -7,23%-, si bé quedaven en aquesta ocasió com a cinquena força superats per tots els partits anteriors i també per Cs. El 2019 el resultat, però, va ser històric, com també ho va ser a Barcelona, i els d'Ernest Maragall es van situar com a tercera força per darrere dels de Jaume Collboni i Ada Colau. En les eleccions del 14-F, fins i tot van conquerir una segona posició.Mantenir aquesta tercera posició sense precedents a Nou Barris és clau per a uns republicans a qui, a hores d'ara, les enquestes situen en la. Més enllà dels actes, la recepta en elper aquest districte recull propostes com un pla d'impuls estratègic per l'equitat en educació, amb sobredotacions en mitjans i recursos humans per combatre l'abandonament i la segregació. També la transformació de l'Escola Mercè Rodoreda en un institut escola. En altres carpetes, prometen executar, amb el consens del veïnat, un pla de futur de Can Peguera, i també un pla integral de regeneració urbana de Trinitat Nova.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola