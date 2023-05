El festival Espurnes Barroques portarà música a diversos racons de Catalunya

Instal·lació a Solsona, una orquestra a Sant Ramon i flamenc d'alçada a Torà

Dos concerts entre pins verds i pins cremats, amb la dansa com a protagonista

Quatre concerts -tres d'ells amb propostes de dansa- i la inauguració d'una instal·lació immersiva donaran el tret de sortida a la sisena edició, que porta per lema Natura en dansa.En la commemoració dels 25 anys dels incendis que van assolar prop de 30.000 hectàrees a la, el festival ha plantejat un recorregut que va del foc a la fusta i del brot a la llavor al llarg dedels mesos de maig i juny. Amb aquest fil conductor, el festival ha programat-dotze dels quals de producció pròpia-, dues passejades, una conferència i una taula rodona. Durant el festival es podran escoltar, fruit dels encàrrecs als compositors, en obres que dialogaran amb la música barroca des de l'estètica contemporània. A més, el festival impulsarà la creació de l': una formació encapçalada perque tindrà la seu al santuari on es preserva el retaule barroc més exuberant de Catalunya.La potència del foc i de la natura vertebra la instal·lació que les artisteshan plantejat a l'edifici del Consell Comarcal del Solsonès, a, que s'inaugura aquest divendres 12 de maig a 2/4 de 9 del vespre, amb música, aromes i una acció plàstica en directe. Un munt de troncs cremats a l'exterior de l'edifici conviden al visitant a entrar-hi. Un cop a dins, el visitant hi trobarà diverses obres fetes amb fum i carbonet, així com un bosc interior en la decoració del qual han participat més de 200 alumnes de les tres escoles de primària de Solsona.El primer concert del festival serà el dissabte al matí al, a la Segarra, on la trentena d'intèrprets deldirigits perinterpretaran les Suites orquestrals 1 i 3 de JS Bach, en una integral que es clourà a l'últim concert del cicle, l'11 de juny als. Al concert s'hi podrà escoltar una estrena absoluta de l'igualadí Pol Requesens, així com una estrena nacional de, a banda d'obres emblemàtiques dels compositors minimalistes Terry Riley i Knut Nysted. La gastronomia anirà a càrrec d'Eixarcolant, Casa Cavallera, Restaurant Mare de la Font i Celler Collbaix-El molí, servida al claustre del santuari.A la tarda de dissabte, prèvia passejada pelper conèixer el poder de les plantes medicinals, la reconeguda bailaora flamencavindrà d'Andalusia per unir-se a la guitarra barroca de, en un espectacle delicat, suggerent, arriscat i ple de força. L'actuació anirà acompanyada de tapes i cervesa, al més pur estil andalús, i es farà al, a, edifici on el festival actua per primera vegada.El diumenge al matí, al marc incomparable i boscós de, a, el(fincat a Suïssa) dialogarà amb el ballarí i coreògraf, en una producció pròpia del festival. Sota el títol L'art de preludiar, la dansa contemporània d'aquest referent estatal s'aproparà a la improvisació barroca d'un trio de flauta, viola da gamba i clavicèmbal que es clourà amb un vermut copiós.A la tarda, a l'entorn cremat de la, el poetafarà de nexe entre els diversos moviments de La Cantata dels Pagesos de JS Bach, en una proposta que comptarà amb la gastronomia dede Mura i el celler Abadal. Amb aquest concert, la ballarinai els intèrprets delposaran punt i final a un primer cap de setmana del festival que haurà fet també una desena d'activitats socials i educatives en paral·lel als concerts.

