Un equip d'astrònoms revela l'explosió còsmica més gran mai vista

No s'havia detectat mai res similar

L'any passat, els astrònoms van ser testimonis de l'explosió més brillant de què es té constància: un esclat de raigs gamma conegut com a. Una explosió còsmica, la més gran mai vista, ha estat captada per astrònoms liderats per la Universitat de Southampton.Encara que aquesta explosió va ser més brillant que la que tenien situada com la més forta, l'només va durar una fracció de temps, cosa que significa que l'energia total alliberada perés molt més gran. Així ho ha determinat un equip d'investigadors dels Estats Units.Els investigadors, que publiquen resultats a, creuen que l'explosió, possiblement milers de vegades més gran que el nostre sol, que ha estat violentament pertorbada per un forat negre supermassiu. Fragments del núvol creuen que deuen haver estat engolits, enviant ones de xoc a través de les seves restes, provocant una gran "rosquilla" polsegosa que envolta el forat negre.L'equip va seguir investigant l'objecte amb diversos telescopis diferents: el telescopi(una col·laboració entre la NASA, el), el Telescopi de Noves Tecnologies (operat per l'Observatori Europeu Austral) ai el Gran Telescopi Canàries a La Palma. Els únics objectes a l'univers tan brillants com AT2021lwx són els quàsars, forats negres supermassius amb un flux constant de gas que cau sobre ells a gran velocitat.El professor, de la Universitat de Southampton i un altre dels coautors de l'article, explica que "és un quàsar, en el que es veu que la brillantor augmenta i disminueix amb el temps. Però si es mira una dècada enrere" i de sobte "els ha aparegut com una de les llums més brillants de l'univers, un fet que no té precedents".El doctorvaticina que, amb la posada en marxa en els pròxims anys de noves instal·lacions, com el Legacy Survey of Space and Time de l'Observatori Vera Rubin, esperem descobrir més successos com aquest i aprendre més sobre l'evolució de la Terra.

