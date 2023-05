Albiol inclou els colors dels seus rivals polítics als cartells de campanya

Multa de 300 euros al PP de Badalona

Absent al debat electoral de l'ACN

Laper a lesdelha arrancat oficialment aquesta matinada i els carrers de les ciutats catalanes s'han aixecat engalonats amb els habituals cartells demanant el vot. A, amb un nou cartell deque no ha deixat a ningú indiferent.El candidat popular ha evitat les sigles del, un fet esperable tenint en compte que ja en anteriors comicis havia reduït al mínim aquestes lletres. Però hi ha un detall que encara demostra més la voluntat d'Albiol de reivindicar una pretesa transversalitat -com quan mostra orgullós el suport de teòrics-: ha inclòs en el fons dels cartells els colors dels seus rivals polítics. La lona a la plaça de la Vila, enfront de l'Ajuntament, també ha tornat un cop s'ha donat el tret de sortida a la campanya.Qualsevol persona amb una mica d'ull s'hi podrà fixar: el color groc recorda al que s'identifica amb, el vermell amb el, el lila amb elsi el blau turquesa amb. No falla: les quatre formacions que tenen representació al consistori badaloní -exceptuant Guanyem Badalona- i que van erigir-se en govern alternatiu en la moció de censura contra Albiol pel cas delsPrecisament pelque es veu en la imatge, laha multat amb 300 euros el PP de Badalona per demanar el vot abans que comencés oficialment la campanya electoral. Els populars van fer anar aquesta furgoneta aquest dimecres pels carrers del municipi amb un petit logotip a la porta on posa "", tot i que fins a la matinada no es podia demanar el vot. El PSC ho va denunciar a la Junta Electoral i els populars van al·legar que la paraula "vota" s’havia tapat per no incomplir la, però la Junta Electoral diu que no hi ha proves que demostrin aquesta actuació del PP.En paral·lel, Albiol ha declinat participar en el debat electoral organitzat per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) amb els caps de llista que es presenten a l'alcaldia de la ciutat. Així ho ha comunicat aquest divendres l'equip de campanya a la direcció de l'ACN, adduint motius d'estratègia electoral. L'equip de campanya del candidat popular ha proposat que ocupés el seu lloc el número dos de la candidatura,, però l'ACN ha decidit deixar la cadira d'Albiol buida perquè el debat proposat és entre els caps de llista.

