​Viladrau planteja pous d'aigua en profunditat per afrontar la sequera

Liquats Vegetals ha arribat al seu màxim de subministrament

"Ens haurem d'acostumar a no tenir l'herba sempre verda"

Amb les basses plenes, i sense que plogui ni un sol dia,téAquest municipique, tot i ser conegut arreu per una gran, disposa d'un sistema singular de captació. Es tracta d'unque en anys de sequera com l'any passat va afectar tant a veïns com a la indústria que en depèn.L'objectiu, segons el Consistori i d'acord amb la veu dels experts a les Taules de l'Aigua, és passar a unque permetria anar a buscar l'quan no n'hi ha prou amb la superficial i mantenir el cabal ecològic de la riera.En total s'abasteixen dei un pou que rendeix "molt poc", explica el regidor de Medi Ambient del municipi, Albert Bosch. A més, la gran majoria de les captacions estan situades a la part més alta de la capçalera de la muntanya, "i això significa que és la part més, sobretot quan hi ha".Cada dia fan un control exhaustiu de l'aigua que els entra, delque tenen i de l'aigua que es pot subministrar al poble. Amb l'objectiu d'assegurar l'abastiment, la concessionària del servei al municipi,, ha començat a fer les obres per arranjar i substituir gran part del sistema de canonades antic i millorar la captació dels aiguaneixos. De fet, aquestes obres també són molt importants per assegurar el cabal ecològic de la riera. El 2021 l(ACA) va imposar quatre sancions a la concessionària del servei, precisament perquè no es va deixar el cabal que exigeix la llei.L'altra pota del projecte de millora són lesper obtenir aigua en profunditat. Segons explica Bosch, "l'ACA ens està apretant" perquè es comencin les obres de les prospeccions al més aviat possible i poder "fer prevenció" amb les perspectives de situació "complicada" que s'espera per aquest estiu. "Laasseguraria l'aigua quan hi hagi èpoques complicades". El regidor assegura que l'aigua en profunditat només s'utilitzarà en cas que l'aigua que es capta en superfície no pugui assegurar el subministrament.Des del consistori, l'alcaldessa, Noemi Bastías, assegura que laque depèn de l'aigua que els subministren "té clar que ha arribat al seu màxim". En un any amb pluviometries normals, el sistema d'aigües de Viladrau arriba a subministrar a-un abonat més de la xarxa- tota l'aigua que necessiten.Segons dades d'Agbar, en el cas de l'any 2020, Viladrau va subministrar 471.824 m³, dels quals el 75% es van vendre a Liquats. En episodis de sequera del 2022, en canvi, l'aigua que es va subministrar a l'empresa es va reduir en alguns moments fins a 0 mentre que l'abastiment a la població es va mantenir.Això va implicar que Liquats, per mantenir una producció constant, hagués d'anar ai l'hagués de traslladar en dipòsits fins a l'empresa. "Des del 2021 la indústria no està consumint el percentatge habitual d'aigua, ni de bon tros, perquè sempre que la xarxa pateix, s'acaba", explica Noemí Bastías. "Portem un control dia a dia amb la concessionària i en funció d'això es calcula la quantitat d'aigua que es pot subministrar a la indústria i ells es planifiquen i porten els dipòsits que necessiten", afegeix Albert Bosch, regidor de Medi Ambient.Per tal d'assegurar una producció constant i evitar dependre dels dipòsits que arriben per carretera amb tot el cost i laque això suposa, l'empresa també ha començat a fer prospeccions en els seus terrenys. Liquats ja ha trobat un pou d'on podria extreure fins aen cas de necessitat, del qual n'està gestionant el permís, una informació que l'empresa no ha confirmat. El consistori assegura que té el compromís de l'empresa que només extrauran aigua d'aquest pou en cas que ells no li puguin vendre. Un altre dels treballs que fa temps que està fent Liquats és optimitzar l'aprofitament que fan de l'aigua que necessiten per produir un litre de producte.El regidor de Medi Ambient admet que la conscienciació dels veïns sobre la sequera "és un tema complicat". "Estem avesats que Viladrau és un lloc on sempre hi ha hagut aigua, tenim moltai els jardins sempre són verds, però estem entrant en una nova situació", alerta."Ens haurem d'acostumar que quan anem a casa o a la segona residència, potser a l'estiu", apunta. O també si fins ara es buidava la piscina i es tornava a reomplir, "potser ara caldrà trobar altres sistemes per mantenir-la neta durant tot l'any".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola