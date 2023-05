Un grup de militants de Ciutadans deixa el partit i demana retirar la llista d'Anna Grau

Un grup crític amb la direcció deha anunciat la marxa de "desenes d'afiliats" del partit i ha demanat la retirada de la llista l'alcaldable liberal a la capital,. "Ciutadans ja no representa elni els valors liberals que el van caracteritzar. Els actuals dirigents són els culpables de la desfeta del partit", resa el text, avalat per noms com la regidoraEl document també demana "deixar de confondre el votant i". Des del partit, tanmateix, matisen l'impacte d'aquestes sortides i les enquadren en el resultat de lescelebrades al febrer en el si de la formació per escollir la candidatura a la capital catalana.En clau estatal, aquest grup d'afiliats també critica la direcció actual de Ciutadans, que a parer seu ha portat el partit "a la irrellevància" a causa del canvi ideològic que va impulsar. "Els nombrosos acords amb el govern de, donant suport a nombroses propostes i lleis ideològiques tan aberrants com la del 'només sí que és sí' que ha beneficiat centenars d'assetjadors sexuals demostren la total entesa entre l'actual Ciutadans i el sanxisme", lamenten."Elés incompatible amb els principis fundacionals de Ciutadans, ja que és el principal soci dels que volen trencar el nostre marc constitucional i el nostre país. Són aquells que han portat Barcelona ia la ruïna, a lasocial, decadència, crispació, caos, fugida d'empreses i", conclouen.

