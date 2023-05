Collboni defensa «posar ordre» als carrers: més multes i treball comunitari

Convivència, civisme i ordre. Aquest és un dels eixos de la campanya de Jaume Collboni per recuperar l'alcaldia de Barcelona. En el primer dia, des del barri del Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, Collboni ha proposat impulsar un "pacte de civisme" entre grups polítics, les entitats veïnals, culturals i esportives que es tradueixi en una nova ordenança de civisme -l'actual és de 2005- per tal de "restablir l'ordre a l'espai públic". Això ha d'incloure una reforma del sistema de sancions, amb més multes i més elevades, i també amb treballs socials, per "combatre l'incivisme i els incívics". "Cal una resposta meditada, consensuada i raonable, però també contundent per endreçar l'espai públic", ha dit el candidat, en un acte que ha acabat de manera precipitada per la pluja.Collboni, acompanyat de la número dos de la llista, Maria Eugènia Gay, i la candidata pel districte de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha defensat que l'ordenança de civisme s'ha d'actualitzar i incloure nous fenòmens, com ara els patinets elèctrics. A l'enduriment de les sancions, l'alcaldable ha plantejat introduir també treballs socials alternatius, per tal que la sanció no només es pugui pagar amb diners, sinó també amb treballs comunitaris. "Qui pinta, que netegi", ha resumit, i ha ressaltat també la importància d'educar sobre el respecte de l'espai públic i privat. En l'acta havia de ser-hi també Albert Batlle, responsable de Seguretat a Barcelona, però finalment no ha pogut venir per qüestions d'agenda.El candidat del PSC ha tret pit de la seva tasca a l'Ajuntament pel que fa a la duresa contra el top manta, l'eradicació dels bicitaxis i l'enduriment de les sancions pels botellots, però ha plantejat la necessitat d'actualitzar la cobertura legal amb una ordenança més clara, que no estigui "superada pel temps", com ha dit Collboni que passa amb l'actual. En aquest sentit, ha ressaltat també que cal millorar la gestió de les sancions -actualment se'n cobren menys de la meitat- i que aquestes afectin també els turistes que cometen actes d'incivisme. Ara com ara, hi ha dificultats "importants" per cobrar les multes que es posen als visitants.Segons el PSC, la qüestió del civisme i la convivència a l'espai públic és una "urgència" per als barcelonins. "Els ciutadans demanen que siguem estrictes amb els usos de l'espai públic, i que tots els fenòmens nous i antics, com les pintades, els patinets que circulen per on no toca, o el consum d'alcohol a l'espai públic s'han d'eliminar de manera total a la ciutat", ha dit. Collboni també ha valorat l'enquesta del CIS, que situa el PSC frec a frec amb els comuns. Per això, l'alcaldable socialista s'ha erigit en "alternativa progressista" a Ada Colau per obrir una "nova etapa" amb l'ordre, oportunitats i orgulls, el leitmotiv de la campanya electoral.

