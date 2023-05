Escàndol a Terrassa: investiguen un home per matar animals i fer rituals de santeria

Lainvestiga unde 50 anys per. La recerca es va posar en marxa el mes de novembre de l’any passat quan una empresa del Prat de Llobregat els va alertar que en un dels seusd’escombraries havien aparegutd’animals morts.Els agents van analitzar els cadàvers degollats de nou gallines i els caps de dues cabres a l’interior de bosses d’escombraries que van relacionar amb alguna mena de ritus. Les imatges de lesvan permetre identificar el vehicle amb el qual l’home va abandonar l’empresa, un cotxe de rènting.Posteriorment, se’l va denunciar per diverses infraccions de la llei de sanitat animal en el procés de matança. Lacontinua oberta per identificar les altres tres persones que van participar en els rituals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola