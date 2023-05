Els 26 països que disputaran la gran final d'Eurovisió: totes les cançons i els artistes

Noruega: Alessandra, amb Queen of Kings

Espanya: Blanca Paloma, amb Eaea

Albània: Albina & Familja Kelmendi, amb Duje

Bèlgica: Gustaph, amb Because Of You

França: La Zarra, amb Évidemment

Itàlia: Marco Mengoni, amb Due Vite

Sèrbia: Luke Black, amb Samo Mi Se Spava

Portugal: Mimicat, amb Ai Coração

Croàcia: Let 3, amb Mama ŠČ!

Àustria: Teya & Salena, amb Who the hell is Edgar?

Suïssa: Remo Forrer, amb Watergun

Israel: Noa Kirel, amb Unicorn

Moldàvia: Pasha Parfeni, amb Soarele şi Luna

Austràlia: Voyager, amb Promise

Estònia: Alika, amb Bridges

Suècia: Loreen, amb Tattoo

Lituània: Monika Linkytė, amb Stay

Polònia: Blanka, amb Solo

Eslovènia: Joker Out, amb Carpe Diem

República Txeca: Vesna, amb My Sister's Crown

Armènia: Brunette, amb Future Lover

Finlàndia: Käärijä, amb Cha cha cha

Xipre: Andrew Lambrou, amb Break a broken heart

Alemanya: Lord Of The Lost, amb Blood & Glitter

Ucraïna: Tvorchi, amb Heart of Steel

Regne Unit: Mae Muller, amb I wrote a song

Les tres grans absències de l'edició

La ciutat delsés l'amfitriona deld'aquest 2023 perquè el seu representant de l'any passat va quedar segon, per sota d'Ucraïna, on no es pot celebrar el certamen a causa de la situació de guerra que s'està vivint a l'est d'Europa. Aquest divendres ja sabem quins seran tots els participants de la gran final que se celebraràAquests, juntament amb el, són els 26 artistes que actuaran el dissabte al vespre, juntament amb els classificats de la segona semifinal que se celebra dijous. Repassem, una a una, les actuacions., es podrà seguir a través de RTVE, a La 1, que oferirà íntegramentTot i el gran nombre de participants en el certamen, hi ha tres grans absències que els més fans notaran. Són, que han suspès la seva participació per raons econòmiques derivades del veto a Rússia per la invasió a Ucraïna.

