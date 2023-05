Investiguen un veí de Maçanet de la Selva per tenir animals dissecats a casa

Lainvestiga un veí deper tenir una vintena d'animals protegits dissecats i no disposar de cap documentació que n'acrediti la procedència legal. Els agents van descobrir la col·lecció fa uns mesos, i durant aquest temps, amb l'ajuda del, han anat determinant cadascuna de les espècies.Dels vint animals que hi havia al domicili -tant salvatges com de granja- divuit d'ells tenen algun grau de. Fonamentalment són aus, com ara, tot i que també hi ha unferéstec o uncomú. Tan sols dos dels animals -una geneta i una guineu- no tenen cap protecció específica. Al veí se l'investiga per un delicte a la protecció de la fauna.Segons informa la Guàrdia Civil, el cas es remunta a l'estiu de l'any passat. A l'agost, agents del(SEPRONA) de la benemèrita van començar a investigar un possible delicte a la protecció de la fauna. La investigació els va portar fins a un habitatge de Maçanet de la Selva, on el seu propietari tenia unaEn total, n'hi havia fins a vint de diferents espècies. L'home no tenia cap mena de documentació que acredités que els havia obtingut de manera. La Guàrdia Civil va demanar ladel ministeri perels diferents espècimens, veure si estaven protegits i saber també quant costaria cada exemplar.Dels diferents animals dissecats, la pràctica totalitat -en concret, divuit- tenen algun grau de protecció especial (bé sigui a través de normatives internacionals, estatals o catalanes). Entre d'altres, a l'habitatge de Maçanet, hi havia un, quatre mussols, un falcó pelegrí, una, un gat feréstec, uneurasiàtic, uno quatre òlibes.

